Δίκη Βαλυράκη: «Είμαστε αθώοι, δεν έχουμε κάνει τίποτα» είπε στην απολογία του ο πρώτος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Απολογήθηκε σήμερα Δευτέρα ο πρώτος από τους δύο κατηγορούμενους επαγγελματίες ψαράδες για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με θύμα τον Σήφη Βαλυράκη, ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Κατά την απολογία του, επέμεινε ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο αδελφός του, έχουν οποιαδήποτε σχέση με τον θάνατο του Βαλυράκη, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021.

Ο κατηγορούμενος είπε στο δικαστήριο «επιμένουμε στην αθωότητά μας» προσθέτοντας ότι το επίμαχο κυριακάτικο πρωινό της 24ης Ιανουαρίου 2021, οι δύο αδελφοί δεν βγήκαν με το αλιευτικό τους για ψάρεμα. «Δεν αντέχουμε άλλο. Υποφέρουμε εμείς, υποφέρουν και τα παιδιά μας» ανέφερε ο ψαράς, επαναλαμβάνοντας πως ο ίδιος και ο αδελφός του δεν έχουν την παραμικρή σχέση με όσα τους αποδίδονται και ότι την εκείνη την μέρα «είχε καιρό και δεν μαζέψαμε τα δίχτυα».

Στο κατηγορητήριο καταλογίζεται στα δύο αδέλφια ότι «ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αλιευτικό σας γύρωθεν του φουσκωτού σκάφους του θύματος, διαπληκτιστήκατε μαζί του και στη συνέχεια, με τη χρήση ενός ξύλινου κονταριού, τον πλήξατε στο πάνω μέρος του κορμιού του τουλάχιστον 2-3 φορές, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει χωρίς τη θέληση του στη θάλασσα».

Τους καταλογίζεται επίσης πως για να συγκαλύψουν την πράξη τους «μόλις αντιλήφθηκαν ότι ο Ιωσήφ Βαλυράκης έπεσε στη θάλασσα χτυπώντας στην προπέλα των εν κινήσει σκαφών» απομακρύνθηκαν αφήνοντας αβοήθητο το θύμα «χωρίς να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία, καίτοι καλώς γνώριζαν ότι αναζητείτο το θύμα από τις λιμενικές Αρχές, παρεμποδίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, οποιαδήποτε έγκαιρη σωστική ενέργεια».

Ο κατηγορούμενος είπε φορτισμένος στους δικαστές:

«Από όλα αυτά που έχουν ακουστεί εδώ, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν ξέρω γιατί μας κατηγόρησαν, δεν μπορώ να καταλάβω».

Όπως απολογήθηκε, το Σάββατο, προηγουμένη του περιστατικού, είχαν επιστρέψει από τριήμερο ταξίδι που είχαν πάει και είχαν παρκάρει στο αλιευτικό καταφύγιο το σκάφος με την πρύμνη. Στις οκτώ το πρωί της Κυριακής, όπως είπε ο κατηγορούμενος, πήγε στο καταφύγιο αλλά δεν έκανε καμία εργασία καθώς ο καιρός δεν επέτρεπε να βγουν να σηκώσουν τα δίχτυα και έτσι «επέστρεψα στο σπίτι. Τα δίχτυα τελικά τα βγάλαμε τη Δευτέρα».

Ο κατηγορούμενος απάντησε σε ερώτηση του προέδρου για τον λόγο που κατέβηκε στο καταφύγιο αφού είχε καιρό, λέγοντας πως «είναι το χούι των ψαράδων να κατεβαίνουμε να κοιτάμε τα σκάφη μας».

Στην επισήμανση του εισαγγελέα της Έδρας, ότι σε βιντεοληπτικό υλικό εμφανίζεται αυτοκίνητο που μοιάζει με το δικό του να εισέρχεται προς το αλιευτικό καταφύγιο στις 11:14 και να αποχωρεί στις 11:41, ο κατηγορούμενος είπε πως δεν βρισκόταν εκεί την συγκεκριμένη ώρα. Όπως ανέφερε, στην περιοχή υπάρχουν και άλλα αυτοκίνητα με τις ίδιες ζάντες ενώ συμπλήρωσε: «Μπορεί να κατέβηκα στη μητέρα μου, μπορεί να το πήρε η σύζυγός μου. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ εκείνη την ώρα δεν κατέβηκα στο λιμάνι. Είμαστε αθώοι, κύριε εισαγγελέα…».

Στην ερώτηση του εισαγγελέα γιατί δεν αναζήτησαν τους οδηγούς των άλλων όμοιων οχημάτων, ώστε να καταθέσουν αν βρίσκονταν εκείνη την ημέρα στο καταφύγιο, ο κατηγορούμενος απάντησε «Δεν το σκεφτήκαμε».

Σύμφωνα με τον απολογούμενο, δεν υπήρχε ιδιαίτερη σχέση με τους λιμενικούς της περιοχής πλην της εντελώς τυπικής. Λέγοντας πως «εμείς κάνουμε την δουλειά μας» ο κατηγορούμενος τόνισε πως δεν είχε πέσει στην αντίληψη τους τίποτε για παράνομη αλιεία και εντάσεις ερασιτεχνών με επαγγελματίες ψαράδες.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο οπότε και αναμένεται να απολογηθεί ο έτερος κατηγορούμενος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ