Βερολίνο: Πολωνή η γυναίκα που έπεσε νεκρή στην επίθεση στο φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙ+ – Ελεύθερος ο δεύτερος ύποπτος

Μια 65χρονη γυναίκα πολωνικής καταγωγής κατέληξε μετά την επίθεση που δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο φεστιβάλ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στο Βερολίνο, όπου όχημα έπεσε πάνω στο πλήθος και χρησιμοποιήθηκε μαχαίρι. Ο 21χρονος δράστης, Αμπντούλ Μπαλούτ, Γερμανός λιβανέζικης καταγωγής, έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά, ενώ ο δεύτερος ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η 65χρονη Πολωνή γυναίκα που δέχθηκε επίθεση στο φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙ+ στο Βερολίνο κατέληξε, ενώ ο δεύτερος ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος.
  • Ο 21χρονος δράστης, που επιτέθηκε με αυτοκίνητο και μαχαίρι στο φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙ+ τραυματίζοντας 30 άτομα, έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά μετά από καταδίωξη.
  • Το γραφείο της γερμανικής ομοσπονδιακής εισαγγελίας συνεχίζει «ευρεία έρευνα» για την υπόθεση, αρνούμενο περαιτέρω σχόλια.

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Πολωνικής καταγωγής η 65χρονη γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από τον 21χρονο λιβανέζικης καταγωγής, που επιτέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο φεστιβάλ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στο Βερολίνο. Στο μεταξύ, ο δεύτερος ύποπτος που είχε προσαχθεί αφέθηκε ελεύθερος.

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Η γυναίκα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πρόσκρουση του οχήματος του 21χρονου στο πλήθος των συγκεντρωμένων και κατέληξε.

“Λάβαμε την πληροφορία ότι το θύμα της τραγικής επίθεσης στο Βερολίνο ήταν Πολωνέζα πολίτης. Απευθύνουμε τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στα αγαπημένα πρόσωπα του θύματος”, έγραψε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Ματζιέτζ Βέβιορ στην πλατφόρμα Χ.

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Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, η 65χρονη, είχε πάει στο Βερολίνο για να συμμετάσχει στους εορτασμούς μαζί με την κόρη της. Η τελευταία επέζησε της επίθεσης.

Η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε με αυτοκίνητο το οποίο έπεσε πάνω στο πλήθος και με μαχαίρι ο βράδυ του Σαββάτου από τον Αμπντούλ Μπαλούτ, έναν 21χρονο Γερμανό λιβανέζικης καταγωγής, προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό περίπου 30 ανθρώπων.

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Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία του Βερολίνου, ο 21χρονος δράστης χθες έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά μετά από καταδίωξη. Σήμερα, το γραφείο της γερμανικής ομοσπονδιακής εισαγγελίας. “Συνεχίζουμε ευρεία έρευνα“, δήλωσε το γραφείο της εισαγγελίας στο Reuters και αρνήθηκε περαιτέρω σχόλια.

 

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