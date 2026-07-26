Αστυνομία Βερολίνου: «Στον ισλαμιστικό χώρο ο δολοφόνος του Τίεργκαρτεν»

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ (Berlin Pride) στο Βερολίνο, στο πάρκο Τιεργκάρτεν, προέρχεται από τον «ισλαμιστικό χώρο», όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Κυριακής εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας, συμπληρώνοντας πως ο ύποπτος δεν έχει συλληφθεί ακόμα.

«Έχουμε ταυτοποιήσει πλέον τον ύποπτο. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Ωστόσο, ο ύποπτος είναι γνώριμος στην αστυνομία και προέρχεται από τον ισλαμιστικό χώρο, εδώ στο Βερολίνο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε δημοσιογράφους.

Ένας νεκρός και 16 τραυματίες

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και κατάφερε να διαφύγει. Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν μάλιστα στην εφημερίδα ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι.