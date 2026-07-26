Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας θέτει το ζήτημα των δασμών στον Τραμπ

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Διεθνή Νέα

Άντονι Αλμπανέζι
πηγή: EPA/SITTHIXAY DITTHAVONG
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, δήλωσε πως σκοπεύει να θέσει το ζήτημα των δασμών στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
  • Η Ουάσινγκτον επέβαλε νέους δασμούς 10-12,5% σε εισαγωγές από 60 εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, με την κυβέρνηση Αλμπανέζι να τους χαρακτηρίζει «αδικαιολόγητους».
  • Ο Αλμπανέζι τόνισε ότι «θα το θέσουμε σε κάθε επίπεδο των σχέσεων Αυστραλίας- ΗΠΑ», ενώ εξήγησε πως η χώρα του λαμβάνει πολύ αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας.

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Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, δήλωσε πως σκοπεύει να θέσει το ζήτημα των δασμών στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αφού η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την επιβολή νέων τελωνειακών δασμών σε εμπορικούς τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της χώρας των καγκουρό.

Την Παρασκευή, η Ουάσιγκτον επέβαλε νέους δασμούς 10-12,5% σε εισαγωγές από 60 εμπορικούς εταίρους, ισχυριζόμενες ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν το εμπόριο αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική εργασία, αντικαθιστώντας τον προσωρινό δασμό 10% που είχε ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο.

«Αδικαιολόγητοι»

Η κυβέρνηση Αλμπανέζι χαρακτήρισε «αδικαιολόγητους» τους νέους δασμούς των ΗΠΑ και δήλωσε πως θα επιδιώξει την κατάργησή τους.

Ερωτηθείς εάν σκοπεύει να συζητήσει το θέμα με τον Τραμπ, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας απάντησε «βεβαίως». «Θα το θέσουμε σε κάθε επίπεδο των σχέσεων Αυστραλίας- ΗΠΑ, κάτι που έχουμε κάνει ήδη», είπε ο Αλμπανέζι.

Εξήγησε πως η Αυστραλία λαμβάνει πολύ αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας και τα ενισχύει ακόμη περισσότερο, επεκτείνοντας τους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα και διασφαλίζοντας την επιβολή σημαντικών προστίμων και ποινών για τους παραβάτες.

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