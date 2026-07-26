Γερμανία: Τροχόσπιτο προκάλεσε 34 τραυματίες – Ανάμεσά τους και παιδιά

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Διεθνή Νέα

τροχόσπιτο
πηγή: freepik.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • 34 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, τραυματίστηκαν χθες Σάββατο στον αυτοκινητόδρομο Α9 της Θουριγγίας, όταν αυτοκινούμενο τροχόσπιτο παρέσυρε οχήματα ακινητοποιημένα σε μποτιλιάρισμα.
  • Ο οδηγός του τροχόσπιτου δεν αντιλήφθηκε το μποτιλιάρισμα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε εννέα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων δύο μικρών λεωφορείων με 11 παιδιά ΑΜΕΑ.
  • Η αστυνομία εκτίμησε πως το ύψος των ζημιών ανέρχεται σε περίπου 350.000 ευρώ, ενώ το μποτιλιάρισμα προκλήθηκε από προηγούμενο ατύχημα στο αντίθετο ρεύμα.

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Ούτε δέκα ούτε 20 αλλά 34 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, τραυματίστηκαν χθες Σάββατο στον αυτοκινητόδρομο Α9 της Θουριγγίας, στην κεντρική Γερμανία, όταν αυτοκινούμενο τροχόσπιτο παρέσυρε οχήματα τα οποία είχαν ακινητοποιηθεί σε μποτιλιάρισμα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

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Η κατάσταση των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία, διευκρίνισε εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας.

Δεν αντιλήφθηκε το μποτιλιάρισμα

Ο οδηγός του αυτοκινούμενου τροχόσπιτου, στο οποίο επέβαιναν δύο παιδιά, δεν αντιλήφθηκε το μποτιλιάρισμα μπροστά του και προσέκρουσε με ορμή σε ακινητοποιημένα οχήματα.

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Συνολικά εννέα οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Μεταξύ αυτών, δύο μικρά λεωφορεία στα οποία επέβαιναν 11 παιδιά ΑΜΕΑ και οκτώ φροντιστές.

Η αστυνομία εκτίμησε πως το ύψος των ζημιών ανέρχεται σε περίπου 350.000 ευρώ.

Το μποτιλιάρισμα προκλήθηκε ύστερα από ατύχημα στο αντίθετο ρεύμα, όπου είχε ανατραπεί τρέιλερ μεταφοράς αλόγων, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.

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