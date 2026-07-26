Μαριάντα Πιερίδη: «Το κεφάλαιο γάμος έχει κλείσει για μένα»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Μαριάντα Πιερίδη μίλησε για τη σχέση της με τον σύντροφό της, Πάνο Ιωάννου, υπογραμμίζοντας πως το κεφάλαιο “γάμος” έχει κλείσει για εκείνη.

Η γνωστή τραγουδίστρια μιλώντας στον Αστέρη Κασιμάτη και το περιοδικό ΟΚ αναφέρθηκε και στις σχέσεις της με τον πρώην σύζυγό της και πατέρα του παιδιού της, Νέστορα Φωτιάδη. Η Μαριάντα Πιερίδη τόνισε ότι το κοινό του είναι ότι κάνουν ό,τι θέλει ο γιος τους.

«Το κεφάλαιο γάμος έκλεισε οριστικά για μένα. Η επόμενη νύφη στην οικογένεια θα είναι η σύζυγος του γιου μου», ξεκαθάρισε η γνωστή τραγουδίστρια.

Το κοινό με τον πατέρα του παιδιού της

«Με τον πατέρα του γιου μου, Νέστορα Φωτιάδη αυτό που έχουμε κοινό είναι ότι κάνουμε ό,τι θέλει ο Νικόλας. Αν θέλει να πάει διακοπές μαζί μου, έτσι θα γίνει. Αν η επιθυμία του είναι να πάει με τον μπαμπά του, επίσης αυτό θα κάνει. Στον γιο μου έχω πει “θα κάνεις ό,τι θέλεις, αγόρι μου”. O Νικόλας μεγάλωσε και αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Συζητάμε, καταλαβαίνει και κρατάει και εκείνος τις ισορροπίες του», δήλωσε στην ίδια συνέντευξη η Μαριάντα Πιερίδη.

Τέλος, η Μαριάντα Πιερίδη μίλησε για τον σύντροφό της, Πάνο Ιωάννου που είναι στέλεχος πολυεθνικής εταιρείας.

«Είμαστε καλά και οι δυο σε αυτή τη σχέση. Θέλουμε εξίσου την ηρεμία μας. O Πάνος είναι πολύ χαμηλών τόνων και δεν του αρέσει γενικά να μοιράζομαι πολλές λεπτομέρειες για τη σχέση μας», είπε η γνωστή τραγουδίστρια.