Ματθίλδη Μαγγίρα για την κόρη της: «Όταν μάθαμε ότι έχει θέμα, της ζήτησα συγγνώμη – Φταίω γιατί δεν τη στήριξα εκεί που με χρειαζόταν»

«Η κόρη μου είναι πολύ άμεση, αυτό που θέλει η τηλεόραση. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι τόσο άμεση. Είναι εξοικειωμένη από μικρή στα πλατό, τα θέατρα, τις πρόβες, τα καμαρίνια. Είναι λογικό το παιδί ενός καλλιτέχνη ότι θα έχει άλλες προσλαμβάνουσες», ανέφερε αρχικά η Ματθίλδη Μαγγίρα.

«Μεγάλωσα την κόρη μου μόνη μου. Ο πατέρας της ήταν στη Νέα Υόρκη. Η Λήδα ταξιδεύει Αμερική – Ελλάδα από 7 χρονών μόνη της, φοβόμουν. Αλλά επειδή όλα τα λέγαμε και της μιλούσα σαν να ήταν κανονικός άνθρωπος, ήμουν εκεί δίπλα της, την στήριζα και μου είχε εμπιστοσύνη. Οτιδήποτε και να συνέβαινε το αντιμετωπίζαμε» πρόσθεσε.

Όταν η κόρη της ήταν στην 6η δημοτικού ανακάλυψαν ότι έχει δυσλεξία και ΔΕΠΥ. «Της φώναζα για τα μαθήματα, μετά όταν μάθαμε τι είχε της ζήτησα συγγνώμη. Φταίω γιατί το παιδί δεν το στήριξα εκεί που με χρειαζόταν», είπε για εκείνο το διάστημα.

«Κάθε άνθρωπος έρχεται και φέρει κάτι. Το θέμα είναι ο γονιός να το στηρίξει το παιδί. Όταν μεγαλώνεις ένα παιδί μόνος, παίζεις και τον ρόλο και του πατέρα και της μητέρας» εξομολογήθηκε

«Θα ήθελα πολύ να σκηνοθετήσω. Έχω δει όραμα τον εαυτό μου γριά, σε καρέκλα σκηνοθέτη, να σκηνοθετώ παραστάσεις με παιδιά. Γιατί είναι πιο αγνά και ανοιχτά, έχουν τεράστια φαντασία» τόνισε η ηθοποιός.