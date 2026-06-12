ΠΑΣΟΚ σε Κυρανάκη: Αν ψάχνετε για «λεφτόδεντρα», αναζητήστε τα στο σκάνδαλο διαφθοράς στις Πολεοδομίες

«Ο νέος γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος νομίζει ότι με 200 λέξεις θα πείσει τις νέες και τους νέους πόσο εύκολη και ποιοτική είναι η καθημερινότητα τους επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε προς τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

«Σχεδόν τους κουνάει το δάχτυλο ότι το καθημερινό τους βίωμα με τα ενοίκια στα ύψη, το κυκλοφοριακό χάος, την ακρίβεια, τις επισφαλείς θέσεις εργασίας, είναι …εικονική πραγματικότητα», προσθέτει.

Σημειώνει ότι την απάντηση στο ερώτημα του γραμματέα της ΝΔ την έδωσε ήδη από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και σχολιάζει: «Μην σας εκθέτουν οι συνεργάτες σας αναμασώντας την τσίχλα περί ”λεφτόδεντρου”».

Τονίζει ειδικότερα ότι «η δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών με τα Mέσα Mαζικής Mεταφοράς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη κοστολογείται περί τα 35 εκατομμύρια και το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμα του θα κάνει αυτή την επιλογή και θα δώσει αυτή την προτεραιότητα». Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «οι προτεραιότητες κάθε κόμματος κρίνονται, εξάλλου» και αναφέρει ως παράδειγμα ότι η κυβέρνηση της ΝΔ «είχε ως προτεραιότητα να δώσει 7,5 εκατομμύρια με απευθείας ανάθεση σε ημετέρους για την καμπάνια ενημέρωσης των αποδήμων κάνοντας μπίζνες ως συνήθως».

«Αν ψάχνετε για ”λεφτόδεντρα”, αναζητήστε τα στο σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες που έχει φέρει ”επιδημία” παραιτήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας», σχολιάζει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ.