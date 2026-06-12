Παύλος Μαρινάκης: Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση την επόμενη ημέρα των εκλογών – Τι είπε για Σαμαρά και Καραμανλή

Την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει κυβέρνηση από την επόμενη ημέρα των εκλογών επανέλαβε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η ΝΔ θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «είναι μία κάλπη γιατί η Ελλάδα δεν πρέπει, δεν αντέχει βασικά, ξανά να μπει σε περιπέτειες», ενώ τόνισε ότι οι βουλευτικές εκλογές δεν έχουν δεύτερο και τρίτο γύρο και ότι η χώρα έχει ανάγκη από κυβέρνηση την επόμενη ημέρα της εκλογικής αναμέτρησης.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία ζητά αυτοδυναμία, προσθέτοντας ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Ελλάδα και την Ευρώπη καθιστούν αναγκαία τη σταθερότητα. Παράλληλα ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα σεβαστεί το εκλογικό αποτέλεσμα, σημειώνοντας ότι κυρίαρχος στις εκλογές είναι ο ελληνικός λαός.

Αναφερόμενος στα σενάρια περί αλλαγής προέδρου της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να διευκολυνθούν μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι πρωθυπουργό και κυβέρνηση επιλέγουν οι πολίτες και όχι, όπως είπε, «κάποιοι σε κλειστά γραφεία» ή «σε κάποια καφέ».

Για τον Αλέξη Τσίπρα και τα άλλα κόμματα της Αντιπολίτευσης

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και στις συζητήσεις για πιθανή πολιτική επανεμφάνισή του. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έκανε «κωλοτούμπα» το 2015, προσθέτοντας ότι η παραμονή της χώρας στην Ευρώπη δεν οφείλεται μόνο στη συγκεκριμένη επιλογή αλλά και στη στάση που κράτησαν τότε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Μαρινάκης συνέδεσε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας με τη διαχείριση της πανδημίας, τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, τις παρεμβάσεις στο σύστημα υγείας και τις επενδύσεις που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι «δεν είναι όλοι ίδιοι» και ότι οι πολιτικές επιλογές μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 μέχρι σήμερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης περιορίζονται σε καταγγελίες χωρίς να παρουσιάζουν ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα. Ανέφερε ότι αυτή η εικόνα έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη πολιτική ρευστότητα που καταγράφεται στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, σχολιάζοντας την ένταση στη Βουλή, τόνισε ότι «έχει αλλάξει η πίστα», υπογραμμίζοντας ότι οι χαρακτηρισμοί που ακούγονται πλέον στο κοινοβούλιο οδηγούν πολλούς πολίτες να απομακρύνονται από την πολιτική συζήτηση. Ανέφερε επίσης ότι ορισμένα κόμματα επιδιώκουν τη δημοσιότητα μέσω της έντασης και της παρουσίας τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αδειοδότηση περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, το οποίο χαρακτήρισε «ιστορική νομοθέτηση». Όπως είπε, μετά από 28 χρόνια λειτουργίας με προσωρινές άδειες, τα περιφερειακά κανάλια αποκτούν οριστικό πλαίσιο αδειοδότησης.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι προηγήθηκε διετής διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε το νομοσχέδιο, ενώ κατατέθηκαν προτάσεις και από άλλα κόμματα και επαγγελματικές ενώσεις.

Όπως τόνισε, με το νέο πλαίσιο εισάγονται κανόνες για τη λειτουργία των σταθμών, ενώ οι τηλεθεατές σε όλη τη χώρα θα μπορούν να παρακολουθούν τα περιφερειακά κανάλια σε εικόνα υψηλής ευκρίνειας χωρίς επιπλέον κόστος. Πρόσθεσε επίσης ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των μέσων ενημέρωσης στις κρατικές διαφημιστικές καμπάνιες.

Για τους Σαμαρά και Καραμανλή

Σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες παρεμβάσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και τις τοποθετήσεις πρώην πρωθυπουργών για την εξωτερική πολιτική, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι υπάρχει σεβασμός σε όλες τις απόψεις. Παράλληλα τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αλλάξει τη βασική της στρατηγική στην εξωτερική πολιτική.

Επισήμανε ότι κατά την τελευταία επταετία προχώρησαν οι συμφωνίες ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα εξοπλιστικά προγράμματα με Rafale, Belharra και F-35, καθώς και οι συνεργασίες με ενεργειακές εταιρείες όπως η Chevron και η ExxonMobil.

Αναφερόμενος στις σχέσεις της κυβέρνησης με τους πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι υπάρχει απόλυτος σεβασμός στην προσφορά τους. Είπε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ως γραμματέας της ΝΔ είχε συνεργασία με τους κ.κ. Σαμαρά, Καραμανλή και Μεϊμαράκη και σημείωσε ότι όλοι συνέβαλαν στην πορεία της παράταξης.

Σχετικά με τα σενάρια δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε ότι δεν πρέπει ούτε να υποτιμώνται ούτε να υπερτιμώνται πολιτικές κινήσεις και πρόσωπα. Τόνισε ωστόσο ότι το αποτέλεσμα των εκλογών του 2027 θα εξαρτηθεί κυρίως από την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, την αξιοπιστία της και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει στους πολίτες.

Για την υπόθεση των πολεοδομιών

Τέλος, αναφερόμενος στην υπόθεση των πολεοδομιών, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι με βάση την ενημέρωση που υπάρχει μέχρι στιγμής δεν προκύπτει εμπλοκή των προσώπων που παραιτήθηκαν. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη και τόνισε ότι οι αρμόδιες αρχές είναι εκείνες που θα κρίνουν τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη ότι οι υποθέσεις που αφορούν κυκλώματα σε πολεοδομίες, φυλακές, δημοτικές υπηρεσίες και άλλους τομείς εξαρθρώθηκαν από κρατικές αρχές κατά τη διάρκεια της παρούσας κυβερνητικής θητείας, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων αποτελεί μέρος της πολιτικής για την εφαρμογή της νομιμότητας σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής.