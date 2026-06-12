Χάος στο Αμβούργο: Άνδρας πάτησε το κουμπί κινδύνου και «πάγωσε» το αεροδρόμιο – Ξεκίνησαν σταδιακά οι πτήσεις

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Μια σοβαρή παραβίαση των μέτρων ασφαλείας προκάλεσε απόλυτο χάος το πρωί της Παρασκευής στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, οδηγώντας στην πλήρη εκκένωση της ζώνης ελέγχου και στην ακύρωση όλων των προγραμματισμένων αναχωρήσεων.

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε όταν ένας άνδρας ενεργοποίησε ένα κουμπί έκτακτης ανάγκης σε πόρτα του Τερματικού Σταθμού 2, με αποτέλεσμα χιλιάδες επιβάτες —ακόμη και αυτοί που είχαν ήδη επιβιβαστεί στα αεροπλάνα— να απομακρυνθούν εσπευσμένα.

Αν και η λειτουργία του αεροδρομίου άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά από το μεσημέρι, οι επιπτώσεις στις πτήσεις αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Am Hamburger Flughafen mussten die Passagiere ein zweites Mal durch die Sicherheitskontrolle, Abflüge verzögerten sich. https://t.co/6oFa11aw2a — stern (@sternde) June 12, 2026

Η εισβολή και η αναγκαστική εκκένωση

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία επιβεβαίωσε στην εφημερίδα BILD ότι η περιοχή ασφαλείας εκκενώθηκε, περιγράφοντας αρχικά την κατάσταση ως ένα «περιστατικό σχετιζόμενο με την αστυνομία».

Νωρίς το πρωί, ένα άτομο απέκτησε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ελεγχόμενη ζώνη του Τερματικού Σταθμού 2.

Η εκπρόσωπος του αεροδρομίου, Κάτια Μπρομ, επιβεβαίωσε στη BILD ότι το άτομο αυτό ήταν άνδρας.

«Αυτός ο επιβάτης εντοπίστηκε αμέσως από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία και μεταφέρθηκε πίσω στον δημόσιο χώρο. Παρόλα αυτά, σε τέτοιες περιπτώσεις, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία οφείλει να λάβει προληπτικά μέτρα και να εκκενώσει πλήρως την προβλήτα των επιβατών», σημείωσε.

Στη συνέχεια, ο ύποπτος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του αεροδρομίου.

«Όλοι οι επιβάτες έπρεπε να εγκαταλείψουν την περιοχή πέρα από τους ελέγχους ασφαλείας», δήλωσε εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.

✈️ Hamburg Airport evacuated after security breach forces shutdown of terminals and flight operations 🇩🇪 German police detain suspect who accessed secure zone, launching extensive search across airport with departures halted https://t.co/BBu6Xr9DOi pic.twitter.com/cOohf1xlOy — Anadolu English (@anadoluagency) June 12, 2026



Η εντολή αυτή επηρέασε άμεσα και τους ταξιδιώτες που είχαν ήδη πάρει τις θέσεις τους μέσα στα αεροσκάφη, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να αποβιβαστούν.

Εικόνες χάους και τεταμένη ατμόσφαιρα

Το σκηνικό που διαμορφώθηκε στους χώρους του αεροδρομίου ήταν εφιαλτικό, με τις αναχωρήσεις να ακυρώνονται η μία μετά την άλλη.

Οι επιβάτες ενημερώνονταν συνεχώς μέσω των μεγαφώνων ότι καμία πτήση δεν μπορούσε να απογειωθεί από το Αμβούργο, οι τερματικοί σταθμοί γέμισαν ασφυκτικά και το κλίμα ήταν ιδιαίτερα τεταμένο.

The passenger terminal of Hamburg airport in northern Germany has been evacuated after a security incident, and all passengers must undergo security screening again, the airport and police say. pic.twitter.com/Y73ieI32Lv — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 12, 2026



«Ανησυχώ για την ανταπόκριση της πτήσης μου. Ήθελα απλώς να πάω διακοπές», ανέφερε χαρακτηριστικά στη BILD ένας απογοητευμένος ταξιδιώτης.

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης, στους πίνακες ενημέρωσης εμφανίζονταν καθυστερήσεις πτήσεων που άγγιζαν τις τρεις ώρες.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και τελωνειακοί υπάλληλοι, με πολλούς πραγματοποιούν έρευνες σε lounge του αεροδρομίου, ενώ δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονταν σε κατάσταση ετοιμότητας έξω από τον Τερματικό Σταθμό 1 και στο Airport Plaza Hotel.