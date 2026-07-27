Φλωρίδης: Έχουμε επιχείρηση απαξίωσης της διαδικασίας αναθεώρησης από μια αντιπολίτευση που «αυτοδιαλύεται»

Ως πρόταση της πλειοψηφίας που απαντά στα σύγχρονα προβλήματα, περιέγραψε την εισήγηση της ΝΔ για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος απέδωσε στην «αυτοδιάλυση» της αντιπολίτευσης τη συστηματική επιχείρηση απαξίωσης της όλης διαδικασίας.

«Καμία πολιτική δύναμη του Κοινοβουλίου δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Από το ΠΑΣΟΚ, που είχαμε κατάθεση προτάσεων, είχαμε ταυτόχρονα δήλωση ότι (το ΠΑΣΟΚ) δεν θα ψηφίσει τις προτάσεις του σε καμία περίπτωση! [. . .] Από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαμε κατάθεση [. . .] και ήταν φυσιολογικό, διότι το κόμμα αυτό έπαψε να υπάρχει, γιατί κήρυξε με τον πιο πανηγυρικό τρόπο την ενσωμάτωσή του σε ένα άλλο κόμμα το οποίο βρίσκεται εκτός Κοινοβουλίου! Άρα, εδώ επιχειρήθηκε συστηματικά να απαξιωθεί όλη αυτή η διαδικασία της αναθεώρησης από την αντιπολίτευση, όμως, πριν από αυτό, προηγήθηκε η πολιτική απαξίωση της αντιπολίτευσης, και είναι η εικόνα που υπάρχει αυτό τον καιρό στη Βουλή των Ελλήνων. Πώς έγινε αυτό; Έγινε με την πλήρη διάλυση του κόμματος το οποίο εξέλεξε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε με τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Και προέκυψαν, εκεί, διάφοροι σχηματισμοί οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους διαλύθηκαν. Και έτσι, το ελληνικό Κοινοβούλιο εμφανίζει, στα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης, την πρωτοφανή εικόνα, ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών να υπερβαίνει τον αριθμό βουλευτών οποιουδήποτε κόμματος. Άρα, αυτό το οποίο στην πραγματικότητα έγινε, και με τη συνταγματική αναθεώρηση, ήταν η πλήρης “αυτοαπαξίωση” των κομμάτων της αντιπολίτευσης» παρατήρησε ο κ. Φλωρίδης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναρωτήθηκε επίσης, γιατί μπορεί να επαναληφθεί η συναίνεση που καταγράφηκε στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, της οποίας προηγήθηκε συνεννόηση στα 83 από τα 89 αναθεωρητέα άρθρα.

«Τώρα το αρνηθήκατε. Και το αρνηθήκατε, μιλώ κυρίως για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατέθεσε προτάσεις, κάποιες από τις οποίες είχαν ενδιαφέρον [. . .] Ήταν μια ευκαιρία να συζητήσουμε και την ανανέωση και την αναζωογόνηση του πολιτικού συστήματος. Δεν τη θελήσατε.

-Ήταν μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για μια σύγχρονη οργάνωση του νέου ελληνικού κράτους. Όχι και σε αυτό.

-Για μια οργάνωση καλύτερη της δημόσιας διοίκησης. Όχι.

-Για ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Όχι, είπατε και σε αυτό.

-Για τον εκσυγχρονισμό της παιδείας. Όχι και σε αυτό.

[. . . ]

Σίγουρα, αυτές οι μέρες δεν θα καταγραφούν ως οι καλύτερες δυνατές για την παρουσία των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Όσων απέμειναν, εν πάση περιπτώσει. Γιατί, επαναλαμβάνω, ό,τι απαξιωτική διαδικασία υπήρξε μέχρι τώρα, ήταν αποτέλεσμα της διάλυσης της αντιπολίτευσης. Γιατί είναι πρωτοφανές, κάποιο κόμμα να εκλέγεται ως αξιωματική αντιπολίτευση από τον ελληνικό λαό πριν από τρία χρόνια, και σήμερα να μην υπάρχει. Και τελικά, να εμφανίζεται ένα άλλο κόμμα υπό ίδρυση, εκτός Βουλής, και να λέει ότι “εγώ είμαι η αξιωματική αντιπολίτευση”. Και πώς, κύριοι, της λεγόμενης αξιωματικής, εκτός Βουλής αντιπολίτευσης, θα γίνει κοινοβουλευτικός διάλογος με εσάς;» ρώτησε ο κ. Φλωρίδης σημειώνοντας ότι «αυτά θα τα απαντήσουν οι ψηφοφόροι στις επόμενες εκλογές».

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, είπε «το μόνο εναπομείναν σοβαρό κόμμα, αφού θέλησε το ίδιο να απαξιώσει τον εαυτό του, ας το κάνει» και κατέληξε: «Η πλειοψηφία θα προχωρήσει με τη δική της πρόταση. Και είναι περήφανη για το γεγονός ότι η πρόταση την οποίαν κατέθεσε και η οποία ολοκληρώνεται σήμερα με την πρώτη ψηφοφορία, είναι μια πρόταση που απαντά στα προβλήματα μιας σύγχρονης Ελλάδας».

Φλωρίδης σε Κωνσταντοπούλου: Το «δακρύβρεχτο» έργο που παίζατε τόσο καιρό, στη Βουλή δεν κόβει πια εισιτήρια

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, και απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Φλωρίδης είπε ότι το «δακρύβρεχτο» έργο που παίζατε τόσο καιρό, στη Βουλή, «δεν κόβει πια εισιτήρια».

«Αυτοί που σας αποδεκατίζουν εκλογικά, κοινωνικά και πολιτικά, βρίσκονται έξω από την αίθουσα αυτή. Δεν είναι στο Κοινοβούλιο. [. . .] Ό,τι είπατε, ακολουθώντας τη μεγάλη ευρηματικότητα του κ. Βελόπουλου για τα ξυλόλια και τα χαμένα βαγόνια, και τους χαμένους… Λοιπόν, γίνατε παρακολούθημα του κυρίου Βελόπουλου, αλλά αυτοί που τώρα σας εξαφανίζουν κυριολεκτικά από το χάρτη είναι έξω από τη Βουλή. [. . .] Βγείτε έξω να διαμαρτυρηθείτε. Δεν είναι εδώ οι εχθροί σας, οι αντίπαλοι σας. Εδώ δεν υπάρχει κανένας που να σας απειλεί. Αυτό που θα κρατήσετε ως ανάμνηση από αυτή τη Βουλή [. . .] είναι οι καμιά δεκαριά άρσεις ασυλίας που σας έχουν γίνει και τα έξι με εφτά κακουργήματα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης», είπε ο κ. Φλωρίδης.