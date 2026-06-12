Κακοκαιρία: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου – Παράταση μίας εβδομάδας για τον καθαρισμό οικοπέδων

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Θέμα της συνεδρίασης, το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ). Όπως επιβεβαίωσε και ο υπουργός, κ. Τουρνάς σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ θα δοθεί παράταση μίας εβδομάδας για τα ακαθάριστα οικόπεδα.

Τι είπε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο κ. Τουρνάς επίσης επισήμανε ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα (https://akatharista.apps.gov.gr/) 373.000 καθαρισμοί οικοπέδων. Όπως ανέφερε ο κ. Τουρνάς σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Μετά την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα, η Επιτροπή διατύπωσε τη γνώμη ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μία μικρή παράταση για τον καθαρισμό των οικοπέδων.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών από τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες θα γίνουν δυσκολότερες. Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι είναι υποχρέωση και ευθύνη του κάθε πολίτη να καθαρίσει την περιουσία του και προσέθεσε ότι η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής αναμένεται μεταβολή του καιρού από σήμερα το μεσημέρι μέχρι αύριο το μεσημέρι, στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στη Μακεδονία, στη Θράκη, πρόσκαιρα στα ορεινά της Ηπείρου, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στις Σποράδες.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Μετά την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα, η Επιτροπή διατύπωσε τη γνώμη ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μία μικρή παράταση για τον καθαρισμό των οικοπέδων. Κάτι που έγινε δεκτό από την ηγεσία του υπουργείου.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών από τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες θα γίνουν δυσκολότερες.

Το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται την Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου,

β. στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες,

γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και

δ. στην ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.