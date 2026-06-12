Ντέιβιντ Χόκνεϊ: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο εμβληματικός Βρετανός εικαστικός – Αποθέωσε το χρώμα και το φως

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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών άφησε ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ, ένας από τους πιο επιδραστικούς και καθοριστικούς δημιουργούς της σύγχρονης τέχνης.

Ο κορυφαίος Βρετανός εικαστικός, που σφράγισε τον 20ό και 21ο αιώνα με τη μοναδική, ζωντανή χρήση των χρωμάτων του, πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του στο Λονδίνο, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη πολιτιστική κληρονομιά που αγαπήθηκε από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

British artist David Hockney has died aged 88, his publicist has said 🔗: https://t.co/VyVmyRaQO9 pic.twitter.com/NAEE59m5Nv — The Telegraph (@Telegraph) June 12, 2026

Το ειρηνικό τέλος και η παγκόσμια αναγνώριση

Η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεών του, Έρικα Μπόλτον, ανακοίνωσε την είδηση την Παρασκευή, περιγράφοντας τον Χόκνεϊ σε δήλωσή της ως «μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στη σύγχρονη τέχνη τόσο στον 20ό όσο και στον 21ο αιώνα».

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο καλλιτέχνης «απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του» στο Λονδίνο την Πέμπτη, έναν μήνα πριν από τα 89α γενέθλιά του.

Ο Χόκνεϊ εργάστηκε με μια μεγάλη ποικιλία μέσων, αλλά έγινε παγκοσμίως γνωστός για τη ζωντανή χρήση του χρώματος σε πίνακες που απεικόνιζαν σκηνές από την Καλιφόρνια, τη Νορμανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Shocked to hear David Hockney has died. His huge achievement was to make serious painting look effortless. He carried forward one of the most sustained investigations into vision, space and representation by any post-war artist. British art has lost a giant. pic.twitter.com/lrL6OaQQy1 — Richard Morris (@ahistoryinart) June 12, 2026



Εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο πολύτιμους καλλιτέχνες της Βρετανίας, με τα έργα του να πωλούνται σε τιμές ρεκόρ σε δημοπρασίες.

Ο ιστορικός Σάιμον Σάμα, σε δοκίμιο που συνόδευε μια έκθεση του Χόκνεϊ στο Παρίσι το 2025, έγραψε χαρακτηριστικά: «η δημοτικότητα και η ανθεκτικότητα της τέχνης του Ντέιβιντ Χόκνεϊ, μέσα από όλες τις αλλαγές μορφής και τα αδιάκοπα εφευρετικά πειράματά του, δεν αποτελούν στην πραγματικότητα κανένα μυστήριο».

«Το έργο του θαυμάζεται –η λέξη “αγαπιέται” δεν είναι υπερβολική– από τα εκατομμύρια των ανθρώπων που, παγκοσμίως, συρρέουν για να το δουν, επειδή προϋποθέτει μια προσδοκία απόλαυσης», συμπλήρωσε ο Σάμα.

Από το βιομηχανικό Μπράντφορντ στη λάμψη του Λος Άντζελες

Με σήμα κατατεθέν τα στρογγυλά γυαλιά του και τα βαμμένα ξανθά μαλλιά του, ο Χόκνεϊ ήταν μια πασίγνωστη φιγούρα στην εκρηκτική βρετανική και αμερικανική καλλιτεχνική σκηνή της δεκαετίας του 1960, πριν ακόμα κλείσει τα 30 του χρόνια.

David Hockney: Bradford’s artistic genius who painted the things he loved https://t.co/dGF7JQuzsp — BBC News (UK) (@BBCNews) June 12, 2026



Οι πίνακές του ήταν εξίσου χαρακτηριστικοί, δημιουργώντας έναν ονειρικό κόσμο όπου το σχηματοποιημένο φως αντανακλούσε πάνω στο νερό και στα παράθυρα, ενώ οι ανθρώπινες μορφές αποδίδονταν σε επίπεδα, απλουστευμένα σχήματα με ματ ακρυλικό χρώμα.

Αν και γεννήθηκε στον στυγνό αγγλικό βορρά, έζησε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στη Νότια Καλιφόρνια, μετατρέποντας τα ηλιόλουστα προαστιακά τοπία της σε βασικό μοτίβο του έργου του.

Avec la disparition de David Hockney, le monde de l’art perd un maître absolu de la couleur et de la lumière. Nice garde le souvenir précieux du lien exceptionnel qu’il entretient avec Henri Matisse son modèle. J’adresse mes pensées à ses proches et à tous ceux qui furent… pic.twitter.com/os1I28vvG1 — Eric Ciotti (@eciotti) June 12, 2026



Σε συνέντευξή του στους Los Angeles Times το 1979, είχε δηλώσει για τη σχέση του με τις δύο πόλεις: «Είμαι ενθουσιασμένος κάθε μέρα. Το Λονδίνο έχει πολλά μουντά σημεία, αλλά ποτέ δεν βρίσκω τίποτα μουντό στο Λος Άντζελες».

What a huge loss… #DavidHockney gave us some of the most wonderful pieces of art.

And he wasn’t afraid to embrace technology producing many works later in life on an iPad. Thank you for making the world a more beautiful place Mr Hockney. pic.twitter.com/d7CByZF202 — Melanie Usher (@mjgal) June 12, 2026



Ο Χόκνεϊ γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου 1937 στο Μπράντφορντ, μια μεγάλη βιομηχανική πόλη με κύριο εξαγωγικό προϊόν τα μάλλινα υφάσματα.

Πέρασε εκεί τις πρώτες δύο δεκαετίες της ζωής του προτού μετακομίσει στο Βασιλικό Κολλέγιο Τεχνών του Λονδίνου (Royal College of Art).

Κατάφερε να προκαλέσει αίσθηση στην αγορά της τέχνης πριν ακόμα αποφοιτήσει, και το 1961 ο γνωστός έμπορος τέχνης Τζον Κάσμιν τον συμπεριέλαβε επίσημα στην ομάδα των καλλιτεχνών του.

Αργότερα στη ζωή του επέστρεψε στην Ευρώπη, βρίσκοντας ανανεωμένη έμπνευση στους δασώδεις λόφους της γενέτειράς του, στο Γιορκσάιρ, καθώς και στα χωράφια και τα δέντρα της περιοχής της Νορμανδίας στη Γαλλία.

David Hockney with Card Player #3 and Bigger Card Players at the Annely Juda fine art gallery in London, 2015. Photo: Dan Kitwood pic.twitter.com/iJl04cm1ZI — Ed Sweetman (@humanpilot) June 12, 2026



Με πληροφορίες από: AFP, Associated Press