Κυρανάκης: Απάντηση στον Ανδρουλάκη – «Τα “δωρεάν” του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά»

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, επέκρινε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για «δωρεάν» παροχές, υποστηρίζοντας ότι αυτές επιβαρύνουν πάντα ακριβά τους φορολογούμενους. Ανέφερε ότι η Αθήνα διαθέτει ήδη χαμηλά εισιτήρια στις δημόσιες συγκοινωνίες με εκπτώσεις για φοιτητές, ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ έχει στηρίξει έμπρακτα τους νέους με την κατάργηση του φόρου εισοδήματος για ηλικίες έως 25 ετών και τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών.

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Κωνσταντίνος Κυρανάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε ότι «τα “δωρεάν” του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα», κατηγορώντας το για εύκολες υποσχέσεις που χρεώνουν σιωπηρά τους φορολογούμενους.
  • Επιπλέον, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι η Αθήνα διαθέτει ήδη «ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη», ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ στήριξε τους νέους με την κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι έως 25 ετών.
  • Παράλληλα, πενταπλασιάστηκαν οι έλεγχοι κατά της εισιτηριοδιαφυγής και επεκτάθηκε η λειτουργία των μέσων με το 24ωρο Μετρό τα Σάββατα. Τα χρήματα από τα εισιτήρια επανεπενδύονται σε νέους συρμούς και λεωφορεία, καθώς και σε αυξήσεις για τους εργαζόμενους.

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«Το ΠΑΣΟΚ κατά πάγια και ιστορική τακτική του, επιχειρεί να χρεώσει σιωπηρά τους φορολογούμενους, κάνοντας εύκολες υποσχέσεις. Δεν υπάρχει τίποτα “δωρεάν” στην πολιτική, απλά η μετακύλιση του κόστους σε κάποιους άλλους. Εξάλλου, τα “δωρεάν” του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα», δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Νίκος Ανδρουλάκης: Δωρεάν μετακίνηση για όλους τους νέους έως 24 ετών στα ΜΜΜ Αθήνας – Θεσσαλονίκης

«Προς ενημέρωση του ΠΑΣΟΚ, η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Όσο ο κ. Ανδρουλάκης εξαγγέλλει “δωρεάν” εισιτήρια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στήριξε έμπρακτα τους νέους με την πλήρη κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι έως 25 ετών», συνέχισε ο κ. Κυρανάκης.

Και πρόσθεσε: «Παράλληλα, πενταπλασιάσαμε τους ελέγχους κατά της εισιτηριοδιαφυγής, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη για τους συνεπείς, ενώ επεκτείναμε τη λειτουργία των μέσων με το 24ωρο Μετρό τα Σάββατα, μια πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από το σύνολο της νέα γενιάς. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι τα χρήματα που εισπράττει ο ΟΑΣΑ από τα εισιτήρια επανεπενδύονται σε νέους συρμούς και λεωφορεία, καθώς και αυξήσεις για τους εργαζόμενους που έχουν καταφέρει να πυκνώσουν τα δρομολόγια.Για παράδε ιγμα, μια από τις σημαντικές επενδύσεις που κάνει η ΣΤΑΣΥ αφορά στην ανακατασκευή συρμών που παραγγέλθηκαν από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ χωρίς κλιματισμό. Συμπερασματικά, ωραία η πρόταση για “δωρεάν” του κ. Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό;».

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