Προεδρικό Μέγαρο: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης

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Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης που προέκυψαν από τον τελευταίο μίνι ανασχηματισμό.

Πρόκειται για τον Γιώργο Κώτσηρα, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, τη Μαριλένα Σούκουλη, και τον Τάσο Χατζηβασιλείου.

Παρούσα στην ορκωμοσία είναι και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από υφυπουργός και ορκίζεται στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε.

Ειδικότερα ορκίστηκαν:

– ο Γεώργιος Κώτσηρας, ως Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

– ο Δημήτριος Μαρκόπουλος, ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

– ο Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, ως Υφυπουργός Εξωτερικών

– η Μαρία Ελένη Σούκουλη – Βιλιάλη, ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

– η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ως Μόνιμη Υπηρεσιακή Υφυπουργός Εξωτερικών.

Φωτογραφίες από την άφιξη των νέων μελών της κυβέρνησης: