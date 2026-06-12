Προεδρικό Μέγαρο: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης

Τα νέα μέλη της κυβέρνησης ορκίστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά τον πρόσφατο μίνι ανασχηματισμό. Ανάμεσα στα πρόσωπα που ορκίστηκαν είναι ο Γιώργος Κώτσηρας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, η Μαριλένα Σούκουλη, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, καθώς και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία ανέλαβε τη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού.

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Πολιτική

Η ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης.
  • Πρόκειται για τους Γιώργο Κώτσηρα, Δημήτρη Μαρκόπουλο, Μαριλένα Σούκουλη, και Τάσο Χατζηβασιλείου, που προέκυψαν από τον τελευταίο μίνι ανασχηματισμό.
  • Παρούσα στην ορκωμοσία ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία ορκίζεται στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης που προέκυψαν από τον τελευταίο μίνι ανασχηματισμό.

Πρόκειται για τον Γιώργο Κώτσηρα, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, τη Μαριλένα Σούκουλη, και τον Τάσο Χατζηβασιλείου.

Παρούσα στην ορκωμοσία είναι και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από υφυπουργός και ορκίζεται στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε.

 

Ειδικότερα ορκίστηκαν:

– ο Γεώργιος Κώτσηρας, ως Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

– ο Δημήτριος Μαρκόπουλος, ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

– ο Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, ως Υφυπουργός Εξωτερικών

– η Μαρία Ελένη Σούκουλη – Βιλιάλη, ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

– η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ως Μόνιμη Υπηρεσιακή Υφυπουργός Εξωτερικών.

Η ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης
Intime

Φωτογραφίες από την άφιξη των νέων μελών της κυβέρνησης:

Η ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης Η ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης Η ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης Η ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης

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