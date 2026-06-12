Χίος: 51χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι 31χρονο έπειτα από καβγά

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Στη σύλληψη ενός 51χρονου κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Χίο, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό 31χρονου, κατά τις βραδινές ώρες της 10ης προς 11η Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 16,5 εκατοστών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, έπειτα από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Χίου, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, politischios.gr, ο 51χρονος φέρεται να είχε διαπληκτισμό με τον 31χρονο, κατά τη διάρκεια του οποίου τον τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα, με χρήση αιχμηρού αντικειμένου και σωματική βία.

Ο 31χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγο πριν από το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Ιουνίου 2026, υπέκυψε στα τραύματά του.

Κατασχέθηκε μαχαίρι

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μαχαίρι μήκους 16,5 εκατοστών, το οποίο περιλαμβάνεται στα κατασχεθέντα στοιχεία της δικογραφίας.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της προανάκρισης, την οποία διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 51χρονου θα υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.