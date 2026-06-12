Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Οι περιοχές που επηρεάζονται μέχρι το βράδυ

Η ΕΜΥ εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο για μεταβολή του καιρού την Παρασκευή (12-06-2026) σε βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα επηρεάζουν τη Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και ανατολική Στερεά, με διάρκειες που εκτείνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου σε ορισμένες περιοχές.

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καταιγίδα Αττική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ για την κακοκαιρία, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
  • Μεταβολή του καιρού προβλέπεται την Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
  • Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και ανατολική Στερεά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Νέο έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ για την κακοκαιρία σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ – Έρχονται καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις

Το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται την Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Καιρός: Διήμερη κακοκαιρία – Πού θα “χτυπήσουν” βροχές, κεραυνοί και μπουρίνια

α. Στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου,
β. στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες,
γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και
δ. στην ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.

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