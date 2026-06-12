Βουλή: Με διακομματικό προεδρείο η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος – Πρόεδρος ο Μάκης Βορίδης

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορίδης εξελέγη πρόεδρος της επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής εξελέγη η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη και γραμματέας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Στην ψηφοφορία που έγινε νωρίτερα σήμερα ο κ. Βορίδης συγκέντρωσε 25 «ναι», 11 βουλευτές ψήφισαν λευκό και 2 ψηφοδέλτια βρέθηκαν άκυρα. Η Ευαγγελία Λιακούλη συγκέντρωσε 30 «ναι» και 8 βουλευτές ψήφισαν λευκό. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος συγκέντρωσε 32 «ναι» και 6 βουλευτές ψήφισαν λευκό.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναθεώρησης αναμένεται σε πρώτη φάση τουλάχιστον να είναι τρεις φορές την εβδομάδα.

Κατά τη συζήτηση που έγινε στην ολομέλεια, την περασμένη Τετάρτη, για τη δίμηνη προθεσμία που θα έχει η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της, ο Μάκης Βορίδης είχε δηλώσει ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση καθίσταται επίδικο των εκλογών, μεταξύ της προτείνουσας και της αναθεωρητικής Βουλής. Είχε επίσης τονίσει ότι απαίτηση του συνταγματικού νομοθέτη στη φάση της προτείνουσας Βουλής, είναι τα κόμματα να συμφωνήσουν μόνο για το ποια άρθρα θα είναι τα προς αναθεώρηση και δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνήσουν στη διατύπωση που αυτό θα έχει.

Με αυτά τα δεδομένα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος είχε επισημάνει ότι θα υπάρξει ο χρόνος ώστε τα κόμματα να συζητήσουν σε βάθος τα ζητήματα της Αναθεώρησης και να αναζητηθούν συγκλίσεις, τουλάχιστον ως προς το βασικό και κύριο ερώτημα που είναι «ποια άρθρα θα πρέπει να αναθεωρήσει η επόμενη Βουλή, η Αναθεωρητική Βουλή».