Βουλή: Με διακομματικό προεδρείο η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος – Πρόεδρος ο Μάκης Βορίδης

Η ηγεσία της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος εξελέγη, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάκη Βορίδη, να αναλαμβάνει την προεδρία, την Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ ως αντιπρόεδρο και τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ ως γραμματέα. Το άρθρο περιγράφει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και τις δηλώσεις του κ. Βορίδη σχετικά με τον χρόνο και τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

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Βορίδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης εξελέγη πρόεδρος της επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, με την Ευαγγελία Λιακούλη (ΠΑΣΟΚ) αντιπρόεδρο και τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο (ΣΥΡΙΖΑ) γραμματέα.
  • Στην ψηφοφορία για την εκλογή του, ο κ. Βορίδης συγκέντρωσε 25 «ναι», ενώ 11 βουλευτές ψήφισαν λευκό και 2 ψηφοδέλτια βρέθηκαν άκυρα.
  • Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής αναμένονται τρεις φορές την εβδομάδα, με τον πρόεδρο Μάκη Βορίδη να τονίζει ότι στόχος είναι να συμφωνηθεί «ποια άρθρα θα πρέπει να αναθεωρήσει η επόμενη Βουλή, η Αναθεωρητική Βουλή».

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Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορίδης εξελέγη πρόεδρος της επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής εξελέγη η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη και γραμματέας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Αντιπαραθέσεις στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής

Στην ψηφοφορία που έγινε νωρίτερα σήμερα ο κ. Βορίδης συγκέντρωσε 25 «ναι», 11 βουλευτές ψήφισαν λευκό και 2 ψηφοδέλτια βρέθηκαν άκυρα. Η Ευαγγελία Λιακούλη συγκέντρωσε 30 «ναι» και 8 βουλευτές ψήφισαν λευκό. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος συγκέντρωσε 32 «ναι» και 6 βουλευτές ψήφισαν λευκό.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναθεώρησης αναμένεται σε πρώτη φάση τουλάχιστον να είναι τρεις φορές την εβδομάδα.

Φλωρίδης: «Η Συνταγματική Αναθεώρηση θα προχωρήσει – Μόνο η ΝΔ μπορεί να μιλήσει με τις επόμενες γενιές, τα άλλα κόμματα πάνε προς τα κάτω»

Κατά τη συζήτηση που έγινε στην ολομέλεια, την περασμένη Τετάρτη, για τη δίμηνη προθεσμία που θα έχει η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της, ο Μάκης Βορίδης είχε δηλώσει ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση καθίσταται επίδικο των εκλογών, μεταξύ της προτείνουσας και της αναθεωρητικής Βουλής. Είχε επίσης τονίσει ότι απαίτηση του συνταγματικού νομοθέτη στη φάση της προτείνουσας Βουλής, είναι τα κόμματα να συμφωνήσουν μόνο για το ποια άρθρα θα είναι τα προς αναθεώρηση και δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνήσουν στη διατύπωση που αυτό θα έχει.

Με αυτά τα δεδομένα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος είχε επισημάνει ότι θα υπάρξει ο χρόνος ώστε τα κόμματα να συζητήσουν σε βάθος τα ζητήματα της Αναθεώρησης και να αναζητηθούν συγκλίσεις, τουλάχιστον ως προς το βασικό και κύριο ερώτημα που είναι «ποια άρθρα θα πρέπει να αναθεωρήσει η επόμενη Βουλή, η Αναθεωρητική Βουλή».

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