Κύπρος: Φίδια τρόμαξαν λουόμενους στην παραλία του Πρωταρά – Δείτε βίντεο

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Πανικός επικράτησε στην παραλία του Πρωταρά στην Κύπρο όταν έκαναν την εμφάνισή τους μαύρα φίδια.

Οι λουόμενοι που απολάμβαναν τον ήλιο και είχαν απλώσει τα πράγματά τους στην παραλία, μόλις τα αντίκρισαν, τρόμαξαν και άρχισαν να απομακρύνονται από τα βραχώδη σημεία της ακτής.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει καταγραφεί που λουόμενοι σηκώνονται για να απομακρυνθούν.

Το φίδι που εμφανίζεται στο βίντεο είναι ο γνωστός στην Κύπρο «περβολάρης» ή «θερκό», είδος μη δηλητηριώδες και, κατά κανόνα, ακίνδυνο για τον άνθρωπο.