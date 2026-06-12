Κύπρος: Φίδια τρόμαξαν λουόμενους στην παραλία του Πρωταρά – Δείτε βίντεο

Πανικός επικράτησε στην παραλία του Πρωταρά στην Κύπρο όταν έκαναν την εμφάνισή τους μαύρα φίδια, αναγκάζοντας τους λουόμενους να απομακρυνθούν από τα βραχώδη σημεία της ακτής. Το φίδι που εμφανίζεται σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναγνωρίζεται ως «περβολάρης» ή «θερκό», ένα μη δηλητηριώδες και ακίνδυνο είδος για τον άνθρωπο.

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Φίδια σε παραλία στην Κύπρο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πανικός επικράτησε στην παραλία του Πρωταρά στην Κύπρο όταν έκαναν την εμφάνισή τους μαύρα φίδια.
  • Οι λουόμενοι τρόμαξαν και άρχισαν να απομακρύνονται από τα βραχώδη σημεία της ακτής. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Το φίδι που εμφανίζεται στο βίντεο είναι ο «περβολάρης» ή «θερκό», είδος μη δηλητηριώδες και, κατά κανόνα, ακίνδυνο για τον άνθρωπο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Πανικός επικράτησε στην παραλία του Πρωταρά στην Κύπρο όταν έκαναν την εμφάνισή τους μαύρα φίδια.

Οι λουόμενοι που απολάμβαναν τον ήλιο και είχαν απλώσει τα πράγματά τους στην παραλία, μόλις τα αντίκρισαν, τρόμαξαν και άρχισαν να απομακρύνονται από τα βραχώδη σημεία της ακτής.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει καταγραφεί που λουόμενοι σηκώνονται για να απομακρυνθούν.

Το φίδι που εμφανίζεται στο βίντεο είναι ο γνωστός στην Κύπρο «περβολάρης» ή «θερκό», είδος μη δηλητηριώδες και, κατά κανόνα, ακίνδυνο για τον άνθρωπο.

@_constantinadem_ Μια Πέμπτη στον Πρωταρά 🌊#summer #protaras #cyprustiktok #snake #beaches ♬ original sound – Constantina Demetriou

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