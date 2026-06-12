Mehr: Τα 14 σημεία του προσχεδίου συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Οι όροι της Τεχεράνης για αποζημιώσεις και άρση του αποκλεισμού

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Διεθνή Νέα

Ιράν ΗΠΑ
Τεχεράνη, Ιράν / Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr αποκάλυψε τα 14 σημεία του προσχεδίου συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, φέρνοντας στο φως τις ιρανικές αξιώσεις και τις αμερικανικές δεσμεύσεις.
  • Η Τεχεράνη θέτει ως απαράβατο όρο για την έναρξη των τελικών συνομιλιών την άμεση χρηματοδότηση της οικονομίας της, την πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού και την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας παραμένει εκτός ατζέντας.
  • Οι όροι περιλαμβάνουν την αναστολή των κυρώσεων στο πετρέλαιο, την αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων σε δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια και σχέδια ανοικοδόμησης από ΗΠΑ και συμμάχους τους αξίας 300 δισ. δολαρίων. Οι τελικές διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν πριν την εκπλήρωση βασικών οικονομικών απαιτήσεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Μια λεπτομερή αποτύπωση των ιρανικών αξιώσεων και των αμερικανικών δεσμεύσεων φέρνει στο φως της δημοσιότητας το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, αποκαλύπτοντας τα 14 συγκεκριμένα σημεία του προσχεδίου του μνημονίου συναντίληψης (MoU) μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης.

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Το έγγραφο, το οποίο διέρρευσε από πηγή προσκείμενη στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, θέτει ως απαράβατο όρο για την έναρξη των τελικών συνομιλιών την άμεση χρηματοδότηση της ιρανικής οικονομίας, την πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού και την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι το πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας παραμένει εκτός ατζέντας.

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Οι 14 όροι του προσχεδίου της συμφωνίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το Mehr, το μεταφρασμένο στα ελληνικά προσχέδιο περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Μόνιμη και άμεση παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.
  2. Δέσμευση της Αμερικής για μη ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν και σεβασμό της κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
  3. Πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών.
  4. Οι ΗΠΑ να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή γύρω από το Ιράν
  5. Επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών με ιρανικές διευθετήσεις.
  6. Αναστολή των κυρώσεων στην πώληση πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και παραγώγων και πλήρης πρόσβαση του Ιράν στους χρηματοοικονομικούς του πόρους.
  7. Οι ΗΠΑ και οι συμμάχοι τους να παρουσιάσουν σχέδια ανοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
  8. 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για την επίτευξη τελικής συμφωνίας με βάση τα πυρηνικά ζητήματα και την πλήρη άρση των πρωτογενών, δευτερογενών, αμερικανικών κυρώσεων και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Συμβουλίου των Διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.
  9. Επαναδιατύπωση της δέσμευσης του Ιράν στη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων (NPT) να μην παράγει πυρηνικά όπλα.
  10. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να μην αυξήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή και δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις.
  11. Αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια κατά τη διάρκεια της 60ήμερης περιόδου των τελικών διαπραγματεύσεων. Το μισό από αυτό το ποσό πρέπει να τεθεί στη διάθεση του Ιράν πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.
  12. Εγκαθίδρυση μηχανισμού παρακολούθησης για την εφαρμογή της συμφωνίας.
  13. Η τελική συμφωνία θα εγκριθεί με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
  14. Οι τελικές διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν πριν από την αποδέσμευση του μισού των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, την αναστολή των πετρελαϊκών κυρώσεων κατά του Ιράν και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Η τελική συμφωνία θα γίνει αποκλειστικά για τη μοίρα των εμπλουτισμένων υλικών και του εμπλουτισμού, την άρση των κυρώσεων και το πρόγραμμα οικονομικής ανοικοδόμησης του Ιράν. Οι συζητήσεις για το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και την υποστήριξη προς ομάδες αντίστασης έχουν αφαιρεθεί οριστικά από την ημερήσια διάταξη.

Εκκρεμεί η τελική έγκριση στην Τεχεράνη

Παρά τη λεπτομερή καταγραφή των όρων, το κείμενο δεν θεωρείται ακόμη οριστικό νομικό έγγραφο.

Όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, το συγκεκριμένο έγγραφο «εξακολουθεί να απαιτείται να εξεταστεί και να οριστικοποιηθεί από τους αρμόδιους θεσμούς στο Ιράν».

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