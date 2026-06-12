Θεσσαλονίκη: Παιδί εντοπίστηκε να κλαίει αβοήθητο στον δρόμο – Συνελήφθη η μητέρα του

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Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη μία 47χρονη μητέρα από το Ιράκ καθώς το 13χρονο παιδί της εντοπίστηκε να κλαίει αβοήθητο σε δρόμο της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6).

Το παιδί εντόπισε περίοικος, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας προχώρησαν στη διερεύνηση της υπόθεσης και στον εντοπισμό της μητέρας.

Σε βάρος της 47χρονης σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το παιδί παραδόθηκε και φιλοξενείται σε συγγενικό πρόσωπο μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.