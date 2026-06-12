Θεσσαλονίκη: Παιδί εντοπίστηκε να κλαίει αβοήθητο στον δρόμο – Συνελήφθη η μητέρα του

Μια 47χρονη μητέρα από το Ιράκ συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς το 13χρονο παιδί της εντοπίστηκε να κλαίει αβοήθητο σε δρόμο της Τούμπας. Το παιδί φιλοξενείται πλέον σε συγγενικό πρόσωπο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας.

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Παιδί,
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανήλικο παιδί 13 ετών εντοπίστηκε να κλαίει αβοήθητο σε δρόμο της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της Πέμπτης.
  • Η 47χρονη μητέρα του, από το Ιράκ, συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
  • Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το παιδί παραδόθηκε και φιλοξενείται σε συγγενικό πρόσωπο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη μία 47χρονη μητέρα από το Ιράκ καθώς το 13χρονο παιδί της εντοπίστηκε να κλαίει αβοήθητο σε δρόμο της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6).

Το παιδί εντόπισε περίοικος, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας προχώρησαν στη διερεύνηση της υπόθεσης και στον εντοπισμό της μητέρας.

Σε βάρος της 47χρονης σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το παιδί παραδόθηκε και φιλοξενείται σε συγγενικό πρόσωπο μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

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