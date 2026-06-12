Φρίκη στη Μασαχουσέτη: Μητέρα στραγγάλισε τα 3 παιδιά της με λάστιχα γυμναστικής – Τα ανατριχιαστικά στοιχεία από το υπόγειο

Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία που έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με κατηγορούμενη μια 35χρονη μητέρα και πρώην νοσοκόμα, η οποία κατηγορείται ότι δολοφόνησε τα τρία ανήλικα παιδιά της μέσα στο σπίτι τους, στη Μασαχουσέτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, κατά τη διάρκεια της δικαστικής ακρόασης, οι εισαγγελικές αρχές παρουσίασαν για πρώτη φορά τα ανατριχιαστικά ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος, υποστηρίζοντας ότι η 35χρονη Λίντσεϊ Κλάνσι έδρασε με «ακραία αγριότητα και σκληρότητα», χρησιμοποιώντας κοινά λάστιχα γυμναστικής ως όπλα για να στραγγαλίσει τα παιδιά της.

Postpartum mom Lindsay Clancy killed 3 kids with ‘extreme atrocity and cruelty’ – using common household item, prosecutors say https://t.co/af4quA09bd pic.twitter.com/WtlQqu2Jfa — New York Post (@nypost) June 11, 2026

Φρίκη στο υπόγειο

Τα στοιχεία από τη σκηνή του εγκλήματος -συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι ο σύζυγός της, Πάτρικ Κλάνσι, κατάφερε να αφαιρέσει γρήγορα τα λάστιχα από τους λαιμούς των παιδιών του αφού τα βρήκε νεκρά στο σπίτι τους στο Ντάξμπερι στις 24 Ιανουαρίου 2023- υποδηλώνουν ότι οι δολοφονίες ήταν άγριες και σκόπιμες, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ο Κλάνσι μιλούσε στο τηλέφωνο με την άμεση δράση (911), όταν τελικά ανακάλυψε την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόουσον και τον μόλις 8 μηνών Κάλαν στο υπόγειο.

Καθώς οι αστυνομικοί κατέβαιναν τις σκάλες, άρχισε να ουρλιάζει κλαίγοντας «Σκότωσε τα παιδιά!», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο Πάτρικ Κλάνσι βρήκε τα παιδιά, το καθένα με ένα λάστιχο γυμναστικής γύρω από τον λαιμό του, αλλά μέχρι να φτάσουν οι πρώτοι διασώστες στο υπόγειο, όπως σημειώνεται στην κατάθεση, «κάθε λάστιχο [ήταν] ξαπλωμένο δίπλα στο κάθε παιδί».

Lindsay Clancy Killed Kids with ‘Extreme Atrocity & Cruelty,’ Prosecutors Say https://t.co/m7MdBwCpV0 — TMZ (@TMZ) June 12, 2026

Στραγγαλισμός μέχρι θανάτου

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι «Ο σύντομος χρόνος μεταξύ της εύρεσης του κάθε παιδιού και το γεγονός ότι ο κ. Κλάνσι ήταν σε θέση να αφαιρέσει κάθε λάστιχο τόσο γρήγορα», υποδηλώνει ότι η θεωρία πως η Λίντσεϊ Κλάνσι μπορεί να έδεσε τα λάστιχα σε κόμπο και να απομακρύνθηκε δεν θα μπορούσε να είναι αληθής.

Αντίθετα, τα στοιχεία έδειξαν ότι «τράβηξε χειροκίνητα τα λάστιχα γύρω από τον λαιμό του κάθε παιδιού μέχρι να πεθάνουν», δείχνοντας «την προσκόλληση των πράξεών της στον στόχο της και την ακραία αγριότητα και σκληρότητα των πράξεών της», υποστήριξαν τα δικαστικά έγγραφα.

Οι εισαγγελείς αποκάλυψαν αυτά τα στοιχεία καθώς επιδίωκαν να γίνει δεκτή η κλήση του Πάτρικ Κλάνσι στο 911 στη δίκη της Λίντσεϊ που είναι προγραμματισμένη για τον Ιούλιο, ισχυριζόμενοι ότι πρόκειται για ένα κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο που θα βοηθήσει στην απόδειξη της ενοχής της, όπως μετέδωσε πρώτο το Court TV.

Επιλόχεια ψύχωση και αγωγές κατά γιατρών

Ένας δικηγόρος της 35χρονης, η οποία εργαζόταν ως νοσοκόμα, δήλωσε ότι δεν σκοπεύουν να αμφισβητήσουν ότι εκείνη διέπραξε τις φρικτές δολοφονίες, αλλά μάλλον θα υποστηρίξουν ότι είχε λάβει υπερβολική δόση φαρμάκων και έπασχε από σοβαρή επιλόχεια ψύχωση εκείνη την περίοδο.



Η ίδια σκοπεύει να ζητήσει από το σώμα των ενόρκων να την κρίνει αθώα λόγω ψυχικής ασθένειας (παραφροσύνης).

Παράλληλα, τόσο η Λίντσεϊ όσο και ο Πάτρικ Κλάνσι έχουν καταθέσει αγωγές κατά των γιατρών που παρακολουθούσαν την 35χρονη, ισχυριζόμενοι ότι απέτυχαν να κάνουν τη σωστή διάγνωση και της χορήγησαν λανθασμένες θεραπείες.