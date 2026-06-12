Μητσοτάκης: «Εκλογές την άνοιξη με φουτεράκι, διακοπές στο Μαξίμου» – Η πρόβλεψη για το Μουντιάλ και η απάντηση για τον γάμο του γιου του

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Για το Μουντιάλ, τον τελικό του Σαββάτου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και τον γάμο του γιου του Κωνσταντίνου με τη Μαρία Σάκκαρη μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε πρόβλεψη για το Παγκόσμιο Κύπελλο ότι θα έρθει στην Ευρώπη, αλλά απέφυγε να πει ποια ομάδα θα το κατακτήσει, αναφέροντας: «Σταματώ εδώ».

Για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ και το ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό είπε: «Θα είμαι σε περιοδεία στη Ρόδο το Σάββατο και άλλαξα το πρόγραμμα μιας εκδήλωσης γιατί αυτό το ματς δεν μπορεί να χαθεί. Δεν μπορεί να χαθεί, μιλάω ως τηλεθεατής. Κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει. Ελπίζω ο καλύτερος».

Πρόσθεσε ότι ένιωσε μεγάλη χαρά με τη Euroleague και για τον Ολυμπιακό και τόνισε ότι «είναι μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ. Χαιρόμαστε γιατί φέραμε τη διοργάνωση στην Αθήνα, δικαιωθήκαμε και τελικά μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα».

Πού θα κάνει διακοπές

«Διακοπές θα κάνω στο Μαξίμου σίγουρα. Θα πάμε στην Κρήτη και μακάρι και κανένα Σαββατοκύριακο στην Τήνο» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν μπορώ να μιλάω για αυτά, θα φάω ξύλο»

Σε ερώτηση για τον γάμο του γιου του, Κωνσταντίνου και της Μαρίας Σάκκαρη και συγκεκριμένα για το εάν είναι όλα έτοιμα, ο Πρωθυπουργός απάντησε:

«Εγώ δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα γιατί θα φάω ξύλο. Αλλά εντάξει, ξεκινάμε. Καλά να είναι τα παιδιά και ευτυχισμένα».

«Με ένα φουτεράκι καλά θα είσαι…»

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με τον χρόνο των εκλογών και αν θα φοράμε μαγιό ή παντελόνια, είπε με χιούμορ: «Εκλογές το 2027. Την άνοιξη του 2027. Με ένα φουτεράκι είσαι εντάξει».