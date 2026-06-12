Μητσοτάκης: Άνοιξε τα χαρτιά του στον δρόμο προς τις κάλπες – Τα μηνύματα της συνέντευξής του στο «Ενώπιος Ενωπίω» για Σαμαρά, Καραμανλή και Τσίπρα

Τα χαρτιά του για το πώς θα κινηθεί η ΝΔ αλλά και ο ίδιος προσωπικά με ορίζοντα τις εκλογές της άνοιξης του 2027, άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεοπτική συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Πέμπτης (11/6). Ταυτόχρονα έστειλε μηνύματα εντός και εκτός συνόρων.

Ο Πρωθυπουργός έθεσε τον οδικό χάρτη για το επόμενο διάστημα μέχρι τις κάλπες, «οπλίζοντας» τα γαλάζια στελέχη με υλικό για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, προκειμένου να δώσουν την εκλογική μάχη, θέτοντας παράλληλα τους στόχους για την τρίτη τριετία της ΝΔ.

«Τη Δευτέρα των εκλογών η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση» επεσήμανε, εξηγώντας γιατί η ΝΔ επιλέγει τη στρατηγική της αυτοδυναμίας, καλώντας τους ψηφοφόρους να αναλογιστούν την ανάγκη για σταθερότητα, προκειμένου να μη μπει η χώρα σε νέες περιπέτειες.

«Η ΝΔ διεκδικεί την αυτοδυναμία. Την διεκδικεί με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα που σχετίζονται πρωτίστως με την ανάγκη να υπάρχει μία κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων και συνεννοήσεων με άλλα κόμματα, σε μια εποχή που πρέπει να παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις και που είναι πολύ σημαντικό το τιμόνι της χώρας να κρατιέται σταθερά στην κατεύθυνση που θα επιλέξει τελικά ο ελληνικός λαός» επεσήμανε χαρακτηριστικά, ενώ ερωτηθείς για το εάν υπάρχει δυνατότητα για συνεργασίες με άλλα κόμματα απάντησε αρνητικά, εξηγώντας ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ, ούτε για το Σύνταγμα, ούτε για τις Ανεξάρτητες Αρχές, ενώ έκλεισε ερμητικά την πόρτα και σε συνεργασίες εκ δεξιών της ΝΔ.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, εξηγώντας το σκεπτικό που κρύβεται πίσω από αυτή την απόφαση. Την 1η Ιουλίου η χώρα αναλαμβάνει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στόχος είναι η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει, όπως είπε αυτή τη σημαντική ευκαιρία για να αφήσει ένα αποτύπωμα ευδιάκριτο στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Παραδέχτηκε ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές, όπως είχε συμβεί ξανά στο παρελθόν, ωστόσο επέμεινε ότι οι κυβερνήσεις, πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και τη διαρκή τοξικότητα και κοινοβουλευτική εχθρότητα.

Παράλληλα, έκοψε τα σενάρια που διακινούνται από διάφορα κέντρα για πρώτο κόμμα τη ΝΔ αλλά με άλλον πρωθυπουργό όταν σχηματιστεί κυβέρνηση, λέγοντας:

«Οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν και Πρωθυπουργό». Απαντώντας στο ερώτημα γιατί θα πρέπει να εμπιστευτούν οι πολίτες για ακόμη μια 4ετία τη ΝΔ, επεσήμανε ότι έως το 2030 θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο, επικαλέστηκε την εμπειρία του στη διαχείριση κρίσεων, τη διάθεση, τη γνώση και το διεθνές κύρος που διαθέτει, καλώντας τους πολίτες να απαντήσουν στο ερώτημα αν θέλουν η Ελλάδα να είναι με την πλευρά των νικητών ή των ηττημένων.

Για Καραμανλή και Σαμαρά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε «άδικη» την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή.

Επικαλούμενος ότι ελήφθησαν πρωτοβουλίες στα εθνικά, που θα μπορούσαν, όπως υπονόησε, να είχαν ληφθεί από παλαιότερες κυβερνήσεις, επεφύλασσε δύο δηκτικά σχόλια: «Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του casus belli» και «δεν θυμάμαι έως το 2023 να μας έχει ασκηθεί έντονη κριτική για τα ζητήματα αυτά».

Στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι σέβεται τους πρώην προέδρους του κόμματος, αλλά ειδικά για τον Αντώνη Σαμαρά έδειξε αφενός ότι δεν θεωρεί λάθος τη διαγραφή του από τη ΝΔ, αφετέρου ότι δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα εφόσον «εκείνος πιστεύει αυτά που λέει για την εξωτερική πολιτική». Όσο για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον κ. Σαμαρά ευχήθηκε «να πρυτανεύσει η λογική και να αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δική του υστεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη».

Όσον αφορά στον Κώστα Καραμανλή κράτησε χαμηλότερους τόνους καθώς και ο Μακεδόνας δεν ασκεί κριτική με τους ίδιους οξείς τόνους του Μεσσήνιου πολιτικού.

Για νέα κόμματα

Ο Πρωθυπουργός σχολίασε και τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

«Αν σας πάρουν το δίπλωμα 3 φορές, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο;» διερωτήθηκε σχολιάζοντας την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και πρόσθεσε: «Οι πολίτες που πήραν το δίπλωμα 3 φορές και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος». Έμφαση έδωσε και στα περί εντιμότητάς του λέγοντας: «Είδα το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ και ανατρίχιασα, πρόκειται για ένα μείγμα ασχετοσύνης, εμπάθειας και αλαζονείας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό».

Για το κόμμα «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού κράτησε τις επιφυλάξεις του για το εάν το μεγάλο συναισθηματικά απόθεμα συμπάθειας που διαθέτει, μπορεί να μεταφραστεί σε πολιτική στήριξη, τονίζοντας ότι δεν έχει πείσει ότι μπορεί να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός.