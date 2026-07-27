Ρωσία: Αποζημίωση 2 εκατ. ευρώ από την ΕΕ ζητεί η σύζυγος του Πεσκόφ – Προσφεύγει ξανά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Με το αίτημα της εξαίρεσης από το πακέτο των κυρώσεων που έχει επιβάλλει η ΕΕ σε Ρώσους πολίτες προσφεύγει εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η σύζυγος του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, Τατιάνα Νάφκα. Το αίτημα εξαίρεσης αφορά την ταξιδιωτική απαγόρευση στην ΕΕ και τους οικονομικούς περιορισμούς προς τα μέλη της οικογένειας Πεσκόφ. Ταυτόχρονα, η ίδια ζητεί αποζημίωση από την ΕΕ ύψους 2 εκατ. ευρώ με νέα προσφυγή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Επιβλήθηκαν κυρώσεις από το 2022

Συγκεκριμένα, η Τατιάνα Νάφκα, πρώην Ολυμπιονίκης στο πατινάζ επί πάγου, συμπεριλήφθηκε τον Ιούνιο του 2022 σε κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ που αφορούσε πρόσωπα λόγω των ενεργειών της Μόσχας στην Ουκρανία. Επίσης, η κόρη του Πεσκόφ, Ελιζαβέτα, και ο γιος του, Νικολάι, συμπεριλήφθηκαν επίσης στον ίδιο κατάλογο.

Οι Βρυξέλλες είχαν δηλώσει τότε, ότι οι κυρώσεις, οι οποίες περιλάμβαναν ταξιδιωτική απαγόρευση στην ΕΕ και οικονομικούς περιορισμούς, επιβλήθηκαν «λόγω ενεργειών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας».

Βλέπει νομικά σφάλματα στην απόφαση της ΕΕ

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο EUR-Lex της ΕΕ, η Νάφκα, 51 ετών, η οποία γεννήθηκε στη Σοβιετική Ουκρανία αλλά είναι Ρωσίδα υπήκοος, επιδιώκει πλέον να ακυρώσει τις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, η ίδια υποστηρίζει ότι οι λόγοι για τους περιορισμούς που της επιβλήθηκαν δεν είχαν παρουσιασθεί κατάλληλα, ότι είχαν διαπραχθεί νομικά σφάλματα και λάθη στην εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών, και ότι η ΕΕ δεν μπόρεσε να αποδείξει την ύπαρξη επαρκούς σύνδεσης μεταξύ της ίδιας και του δηλωθέντος σκοπού των κυρώσεών που της επιβλήθηκαν.

Ζητεί αποζημίωση

Η Τατιάνα Νάφκα ζητεί αποζημίωση από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υλική ζημία, καθώς και για βλάβη της φήμης της και άλλες μη υλικές ζημίες, συνολικού ύψους των 2 εκατομμυρίων ευρώ (2,3 εκατομμυρίων δολαρίων), όπως προκύπτει από το ίδιο έγγραφο.

Μια άλλη επίσημη βάση δεδομένων της ΕΕ δείχνει ότι η Γιεκατερίνα Ιγκνάτοβα, σύζυγος του Σεργκέι Τσεμέζοφ, επικεφαλής του κρατικού αμυντικού και βιομηχανικού ομίλου «Ρόστεκ», επιδιώκει να ακυρώσει τις κυρώσεις της ΕΕ που της έχουν επιβληθεί μέσω της ίδιας νομικής οδού.