ΕΕ: Εγκρίθηκαν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας – Στο στόχαστρο πάνω από 80 πρόσωπα και οντότητες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο περισσότερα από 80 πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Στο στόχαστρο η πολεμική βιομηχανία και ο «σκιώδης στόλος»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου της ΕΕ, τα νέα μέτρα είναι ξεχωριστά από το υπό διαμόρφωση 21ο πακέτο κυρώσεων και περιλαμβάνουν περιορισμούς σε επτά άτομα και 21 οντότητες που στηρίζουν τη στρατιωτική και βιομηχανική προσπάθεια της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Παράλληλα, στο στόχαστρο μπαίνουν και υποστηρικτές της Μόσχας σε τρίτες χώρες, τους οποίους η ΕΕ χαρακτηρίζει ως «διευκολυντές» των ρωσικών δραστηριοτήτων.

Συνολικά, οι νέες λίστες κυρώσεων περιλαμβάνουν 34 άτομα και 47 οντότητες, αναφέρει το Sky News.

Κάλας: «Πλήγμα στην καρδιά της ρωσικής πολεμικής μηχανής»

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι οι κυρώσεις στοχεύουν κρίσιμους πυλώνες της ρωσικής ισχύος.

«Τα μέτρα αυτά πλήττουν την καρδιά του ρωσικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος, του σκιώδους στόλου του και των δικτύων που τροφοδοτούν τις υβριδικές επιθέσεις της Μόσχας κατά της Ευρώπης», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι εργασίες για το ευρύτερο 21ο πακέτο κυρώσεων συνεχίζονται.

«Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για το ευρύτερο 21ο πακέτο κυρώσεων», σημείωσε.