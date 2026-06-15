Χανιά: Μεθυσμένοι ο πατέρας και ο γιος που προκάλεσαν τροχαίο και εγκατέλειψαν αιμόφυρτο τον 36χρονο

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (14/6/2026) στα Χανιά, επί της οδού Ακρωτηρίου (Κωνσταντίνου Μητσοτάκη). Ένας 48χρονος οδηγός και ο γιος του, οι οποίοι επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο, συγκρούστηκαν με μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 36χρονος αλλοδαπός και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, αφήνοντας το θύμα αβοήθητο στο οδόστρωμα. Λίγη ώρα αργότερα συνελήφθησαν από τις αστυνομικές Αρχές, καθώς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το χρονικό της σύγκρουσης και η καταδίωξη

Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το αυτοκίνητο του 48χρονου, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη μηχανή του 36χρονου. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα, ενώ ο δικυκλιστής εκτινάχθηκε στο έδαφος φέροντας τραύματα.

Αντί ο 48χρονος οδηγός και ο γιος του, που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, να σταματήσουν για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ανέπτυξαν ταχύτητα και εγκατέλειψαν το σημείο. Ωστόσο, οι σοβαρές μηχανικές βλάβες που υπέστη το αυτοκίνητό τους λόγω της πρόσκρουσης, τους ανάγκασαν να ακινητοποιήσουν το όχημα λίγα χιλιόμετρα παρακάτω.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 36χρονο τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Συνελήφθησαν «τύφλα» στο μεθύσι

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν ακαριαία. Με βάση τις περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων, άνδρες της Τροχαίας εντόπισαν σύντομα το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο καθώς και τους δύο επιβαίνοντες.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου αλκοτέστ που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι τόσο ο πατέρας όσο και ο γιος βρίσκονταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην άμεση σύλληψη και των δύο, οι οποίοι πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες.

Η οδός Ακρωτηρίου, θεωρείται ένας από τους πιο πολυσύχναστους αλλά και επικίνδυνους οδικούς άξονες των Χανίων, με τους κατοίκους της περιοχής να κρούουν επανειλημμένα τον κώδωνα του κινδύνου, για τις υψηλές ταχύτητες που αναπτύσσονται κατά τις νυχτερινές ώρες.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα τροχαίων ατυχημάτων στην Κρήτη, με κοινό παρονομαστή την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και την εγκληματική συμπεριφορά της εγκατάλειψης θύματος (car-jacking / hit-and-run).

Η τοπική κοινωνία των Χανίων, εμφανίζεται «παγωμένη» από το γεγονός ότι ένας πατέρας, έχοντας μαζί το παιδί του, όχι μόνο οδηγούσε μεθυσμένος, αλλά επέλεξαν να αφήσουν έναν συνάνθρωπό μας αιμόφυρτο στην άσφαλτο προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες του νόμου. Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Χανίων.

Πηγή:Zarpa News