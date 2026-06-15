Ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Πάτρα: Έσπασε την πόρτα του σπιτιού της μητέρας του και την περιέλουσε με οινόπνευμα

Τον τρόμο στα χέρια του γιου της έζησε μία ηλικιωμένη γυναίκα στην Πάτρα. Το σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, σε σπίτι στην οδό Καλαμογδάρτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 56χρονος γιος εισέβαλε στο σπίτι της 81χρονης μητέρας του, σπάζοντας την πόρτα. Ο δράστης φέρεται να πήγε στη συνέχεια στο σαλόνι και να άρχισε να περιλούζει με οινόπνευμα τον χώρο και την ηλικιωμένη.
Έντρομη η γυναίκα επικοινώνησε με την Άμεση Δράση με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ να σπεύσουν στο σημείο. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 56χρονο.
Σύμφωνα με το tempo24.news, ο 56χρονος δράστης κρατείται στο δεύτερο αστυνομικό Τμήμα.