Ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Πάτρα: Έσπασε την πόρτα του σπιτιού της μητέρας του και την περιέλουσε με οινόπνευμα

Μια 81χρονη γυναίκα στην Πάτρα βίωσε ενδοοικογενειακό επεισόδιο όταν ο 56χρονος γιος της εισέβαλε στο σπίτι της, σπάζοντας την πόρτα, και την περιέλουσε με οινόπνευμα. Η άμεση παρέμβαση της Άμεσης Δράσης οδήγησε στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος κρατείται στο δεύτερο αστυνομικό Τμήμα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον τρόμο στα χέρια του γιου της έζησε μία ηλικιωμένη γυναίκα στην Πάτρα, όταν ο 56χρονος εισέβαλε στο σπίτι της σπάζοντας την πόρτα.
  • Ο δράστης φέρεται να περιέλουσε με οινόπνευμα τον χώρο και την 81χρονη μητέρα του.
  • Έντρομη η γυναίκα επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ να σπεύσουν στο σημείο και να συλλάβουν τον 56χρονο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τον τρόμο στα χέρια του γιου της έζησε μία ηλικιωμένη γυναίκα στην Πάτρα. Το σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, σε σπίτι στην οδό Καλαμογδάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 56χρονος γιος εισέβαλε στο σπίτι της 81χρονης μητέρας του, σπάζοντας την πόρτα. Ο δράστης φέρεται να πήγε στη συνέχεια στο σαλόνι και να άρχισε να περιλούζει με οινόπνευμα τον χώρο και την ηλικιωμένη.

Έντρομη η γυναίκα επικοινώνησε με την Άμεση Δράση με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ να σπεύσουν στο σημείο. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 56χρονο.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο 56χρονος δράστης κρατείται στο δεύτερο αστυνομικό Τμήμα.

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