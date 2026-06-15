Ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Πάτρα: Έσπασε την πόρτα του σπιτιού της μητέρας του και την περιέλουσε με οινόπνευμα

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Τον τρόμο στα χέρια του γιου της έζησε μία ηλικιωμένη γυναίκα στην Πάτρα. Το σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, σε σπίτι στην οδό Καλαμογδάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 56χρονος γιος εισέβαλε στο σπίτι της 81χρονης μητέρας του, σπάζοντας την πόρτα. Ο δράστης φέρεται να πήγε στη συνέχεια στο σαλόνι και να άρχισε να περιλούζει με οινόπνευμα τον χώρο και την ηλικιωμένη.

Έντρομη η γυναίκα επικοινώνησε με την Άμεση Δράση με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ να σπεύσουν στο σημείο. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 56χρονο.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο 56χρονος δράστης κρατείται στο δεύτερο αστυνομικό Τμήμα.