Δημοκράτες-ΠΚ: Οι 4 νεκροί της Κόνιτσας είναι το φρικτό πρόσωπο της πολιτικής ανικανότητας

Το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την οικογενειακή τραγωδία στην Κόνιτσα.

«Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε πως υπάρχουν συμπολίτες μας που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, απομόνωσης και εγκατάλειψης. Το ερώτημα δεν είναι αν το κράτος γνώριζε. Το ερώτημα είναι γιατί δεν παρενέβη αποτελεσματικά» σημειώνεται στην ανακοίνωση..

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Οι 4 νεκροί της Κόνιτσας είναι το φρικτό πρόσωπο της πολιτικής ανικανότητας, της θεσμικής αναλγησίας και της κοινωνικής αδιαφορίας που αποκαλύπτεται σε όλο της το θλιβερό μεγαλείο!

Όταν άνθρωποι γίνονται αόρατοι άνθρωποι το ανύπαρκτο Κοινωνικό Κράτος αποκαλύπτεται σε όλο του το θλιβερό μεγαλείο!

ΟΛΟΙ οι κυβερνώντες από το 1996 μέχρι σήμερα πρέπει να σκύψουν το κεφάλι στη μνήμη τεσσάρων ανθρώπινων ζωών, που χάθηκαν στην εγκατάλειψη από το κράτος, στην αδιαφορία των πολιτικών, στην αναποτελεσματικά ελεήμονα Εκκλησία, στην υποστολή της ευθύνης όλων μας για Κοινωνική Αλληλεγγύη!

Την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για δείκτες ανάπτυξης, επενδύσεις και ψηφιακά άλματα, οι τέσσερις ηλικιωμένοι άνθρωποι στην Κόνιτσα ζούσαν για 3 δεκαετίες στο περιθώριο, αόρατοι για το κράτος και ξεχασμένοι από κάθε έννοια κοινωνικής προστασίας.

Οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ, το Κόμμα που διεκδικεί και δεσμεύεται πολιτικά και ανθρώπινα στη Πρόταση του Προέδρου μας Στεφάνου Κασσελάκη στο πρόγραμμα #ΕΠΑΡΚΕΙΑ για όλους , πιστεύουμε ότι ο θάνατός τους δεν είναι απλώς μια τραγική είδηση. Είναι μια βαριά υπενθύμιση ότι πίσω από την επικοινωνιακή βιτρίνα της «κανονικότητας» υπάρχουν πολίτες που εξακολουθούν να στερούνται τα στοιχειώδη για μια ζωή με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε πως υπάρχουν συμπολίτες μας που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, απομόνωσης και εγκατάλειψης. Το ερώτημα δεν είναι αν το κράτος γνώριζε. Το ερώτημα είναι γιατί δεν παρενέβη αποτελεσματικά.

Η τραγωδία της Κόνιτσας αποτελεί ηχηρό κατηγορώ απέναντι σε μια πολιτική που αποδυναμώνει τις κοινωνικές δομές, υποβαθμίζει την πρόνοια και μετατρέπει τους πιο ευάλωτους πολίτες σε αόρατους ανθρώπους. Όταν το κοινωνικό κράτος υποχωρεί, το τίμημα το πληρώνουν πάντα οι πιο αδύναμοι.

Φωνάζουμε δυνατά στα ώτα των μη ακουόντων της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και της Αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν την ευθύνη για αυτές τις 4 ζωές στα 30 χρόνια που κυβέρνησαν. Και τους λέμε ξεκάθαρα ότι δεν αρκούν οι εκφράσεις θλίψης και τα συλλυπητήρια. Υπάρχει ανάγκη για απαντήσεις, λογοδοσία και ουσιαστική ενίσχυση των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας, ώστε κανένας άνθρωπος να μη ζει και να μη χάνεται μέσα στην εγκατάλειψη.

Οι τέσσερις νεκροί της Κόνιτσας είναι θύματα μιας Ελλάδας, που απέτυχε να τους προστατεύσει.

Κι αυτή την Ελλάδα θέλουμε να αλλάξουμε Με επάρκεια Ζωής και Δουλειάς για όλους !