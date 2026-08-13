Επίθεση με drones σε διυλιστήριο στο Σαλαβάτ της Ρωσίας – Φωτιά σε βιομηχανική περιοχή

Φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή της πόλης Σαλαβάτ, στη ρωσική Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν, έπειτα από επίθεση με drones, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Δημοκρατίας, Ραντίι Χαμπίροφ.
Ukrainian drones and missiles strike Russian warships in a massive blitz, leaving air defenses scrambling. pic.twitter.com/1UXUY9Xeio
— NYC News 24 🗞️ (@NYCNews24) August 13, 2026
Ο Χαμπίροφ ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν βιομηχανική περιοχή στο Σαλαβάτ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή για τυχόν θύματα.
❗️Just now, 🇺🇦Ukrainian drones attacked a large warehouse and distribution complex belonging to Wildberries in the 🇷🇺Chishminsky District of Bashkortostan.
The facility is used for the storage, sorting, and further distribution of dual-use goods of Wildberries. After the attack,… pic.twitter.com/vepfiOOM2C
— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 13, 2026
Στην περιοχή του Σαλαβάτ, βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα διυλιστήρια πετρελαίου και πετροχημικά συγκροτήματα της Ρωσίας, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επίθεση και στη φωτιά που ακολούθησε.
Ukrainian attack drones reportedly hit the Russian-occupied Balaklava power station in Crimea overnight.
Local authorities report that the occupied Crimean capital of Sevastopol is completely without power. pic.twitter.com/Pa2Jawri15
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 13, 2026
Το περιστατικό μεταδόθηκε και από το Interfax, επικαλούμενο τον τοπικό αξιωματούχο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον στόχο της επίθεσης, τις ζημιές στις εγκαταστάσεις ή την κατάσταση της πυρκαγιάς.