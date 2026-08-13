Επίθεση με drones σε διυλιστήριο στο Σαλαβάτ της Ρωσίας – Φωτιά σε βιομηχανική περιοχή

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Φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή της πόλης Σαλαβάτ, στη ρωσική Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν, έπειτα από επίθεση με drones, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Δημοκρατίας, Ραντίι Χαμπίροφ.



Ο Χαμπίροφ ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν βιομηχανική περιοχή στο Σαλαβάτ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή για τυχόν θύματα.



Στην περιοχή του Σαλαβάτ, βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα διυλιστήρια πετρελαίου και πετροχημικά συγκροτήματα της Ρωσίας, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επίθεση και στη φωτιά που ακολούθησε.

Ukrainian attack drones reportedly hit the Russian-occupied Balaklava power station in Crimea overnight. Local authorities report that the occupied Crimean capital of Sevastopol is completely without power. pic.twitter.com/Pa2Jawri15 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 13, 2026

Το περιστατικό μεταδόθηκε και από το Interfax, επικαλούμενο τον τοπικό αξιωματούχο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον στόχο της επίθεσης, τις ζημιές στις εγκαταστάσεις ή την κατάσταση της πυρκαγιάς.