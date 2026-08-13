Επίθεση με drones σε διυλιστήριο στο Σαλαβάτ της Ρωσίας – Φωτιά σε βιομηχανική περιοχή

Φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή της πόλης Σαλαβάτ, στη ρωσική Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν, έπειτα από επίθεση με drones. Ο Ραντίι Χαμπίροφ επιβεβαίωσε το περιστατικό, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για ζημιές ή θύματα. Η περιοχή φιλοξενεί ένα σημαντικό διυλιστήριο πετρελαίου και πετροχημικό συγκρότημα.

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Διεθνή Νέα

Ρωσία - Έκρηξη
Πηγή: Γarpyck
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή της πόλης Σαλαβάτ, στη ρωσική Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν, έπειτα από επίθεση με drones.
  • Ο επικεφαλής της Δημοκρατίας, Ραντίι Χαμπίροφ, επιβεβαίωσε την επίθεση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή για τυχόν θύματα.
  • Στην περιοχή του Σαλαβάτ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα διυλιστήρια πετρελαίου και πετροχημικά συγκροτήματα της Ρωσίας, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επίθεση.

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Φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή της πόλης Σαλαβάτ, στη ρωσική Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν, έπειτα από επίθεση με drones, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Δημοκρατίας, Ραντίι Χαμπίροφ.

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Ο Χαμπίροφ ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν βιομηχανική περιοχή στο Σαλαβάτ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή για τυχόν θύματα.

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Στην περιοχή του Σαλαβάτ, βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα διυλιστήρια πετρελαίου και πετροχημικά συγκροτήματα της Ρωσίας, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επίθεση και στη φωτιά που ακολούθησε.

 

 

 

Το περιστατικό μεταδόθηκε και από το Interfax, επικαλούμενο τον τοπικό αξιωματούχο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον στόχο της επίθεσης, τις ζημιές στις εγκαταστάσεις ή την κατάσταση της πυρκαγιάς.

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