Γιώργος Πομάσκι για τη σπουδαία νίκη του Μίλτου Τεντόγλου: «Είπε, τώρα θα το κάνω και το έκανε»

Στις μεγάλες επιτυχίες ενός πρωταθλητή, το μετάλλιο είναι μόνο η κορυφή, μιας πολύ μεγαλύτερης διαδρομής. Πίσω από κάθε σπουδαία εμφάνιση, υπάρχουν ατελείωτες ώρες προπόνησης, σωστή προετοιμασία, επιμονή, αλλά και ένας άνθρωπος που γνωρίζει πότε πρέπει να παρέμβει και πότε να αφήσει τον αθλητή, να εμπιστευτεί τις δικές του δυνάμεις. Για τον Μίλτο Τεντόγλου, αυτός ο άνθρωπος είναι εδώ και χρόνια, ο Γιώργος Πομάσκι.

Ο έμπειρος τεχνικός, έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην πορεία του Έλληνα πρωταθλητή και μετά τη νέα μεγάλη επιτυχία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, μίλησε στην κάμερα του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων, για όλα όσα προηγήθηκαν μέχρι την κατάκτηση ενός ακόμη χρυσού μεταλλίου.

Ο Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμη μία κορυφαία διάκριση στη συλλογή του, κατακτώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο, της καριέρας του στο μήκος. Το άλμα στα 8,44 μέτρα ήταν αρκετό για να του χαρίσει την πρώτη θέση, με τον Ελβετό Σιμόν Εχάμερ, να ακολουθεί στη δεύτερη θέση, με 8,29 μέτρα.

Η σιγουριά του Πομάσκι πριν από τον τελικό

Ο Γιώργος Πομάσκι, στάθηκε στην εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο αθλητής του, υπογραμμίζοντας πως η φετινή του πορεία είχε ήδη δείξει, ότι η μεγάλη επιτυχία, βρισκόταν πολύ κοντά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συγκέντρωση και την προσήλωση που επέδειξε ο Τεντόγλου, καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

«Το δούλεψε πολύ και αυτός με βοήθησε απίστευτα. Ήταν πολύ συγκεντρωμένος, πολύ αφοσιωμένος και ήταν σίγουρο ότι θα φτάσουμε εδώ φέτος. Η εξέλιξη του φορμαρίσματός του φέτος έδειξε ότι πάμε με μια σιγουριά 99%», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Πομάσκι.

Όσον αφορά το πλάνο που είχε στο μυαλό του ο Μίλτος Τεντόγλου πριν από την έναρξη του τελικού, ο προπονητής του αποκάλυψε, πως ο Έλληνας άλτης, είχε ήδη ξεκάθαρη εικόνα για το τι ήθελε να κάνει. Ο ίδιος, μάλιστα, είχε εντοπίσει τον αντίθετο άνεμο και ανησυχούσε μήπως αυτό επηρεάσει την προσπάθειά του, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

«Είχε και μου το έλεγε στο λεωφορείο. Πάντα έχει ένα πλάνο. Εγώ είχα καταλάβει ότι ο αέρας είναι αντίθετος. Συνήθως τους πιο αδύνατους αθλητές τούς ενοχλεί και είχα μια ανησυχία, να το πω έτσι. Δεν ήθελε να ασχοληθεί με τέτοιες λεπτομέρειες. Ούτε τον έβλεπε τον αέρα, πέρασε σαν βέλος από μέσα και κέρδισε. Εμείς κάνουμε μόνο περάσματα. Στο πρώτο πέρασμα είπα: Κανένα πρόβλημα, σήμερα όλα θα πάνε καλά. Στον αγώνα υπάρχει ο ένας να προσπερνάει τον άλλο, απλώς εμείς ψάχναμε το καλό άλμα. Λίγο βιαζόταν ο Μίλτος να το ασφαλίσει και πέταγε πίσω. Του είπα: Χαλάρωσε, μπες μέχρι το τέλος, κάνε το δικό σου άλμα. Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε».

«Με τίποτα» η πρόβλεψη για τέσσερα ευρωπαϊκά χρυσά

Ο Πομάσκι αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τον Τεντόγλου από την πρώτη ημέρα, εξηγώντας πως όταν ανέλαβε τον αθλητή, δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να φανταστεί ότι η κοινή τους πορεία, θα έφτανε σε τόσο μεγάλες διακρίσεις.

Για τον ίδιο, το σημαντικότερο αρχικό βήμα ήταν να κατανοήσει όχι μόνο τις αγωνιστικές ικανότητες του Τεντόγλου, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και αντιλαμβάνεται την προπόνηση και τον αγώνα.

«Με τίποτα. Όταν αναλαμβάνεις ένα παιδί, πρώτον θέλεις να του μάθεις. Πρέπει να μάθεις τα βιώματά του, τον τρόπο σκέψης του, τη λειτουργία του. Το πιο δύσκολο για μένα ήταν ότι, επειδή ήταν ένας πολύ καλός εκτελεστής προπονητικά, πιο πολύ τη σκέψη του ήθελα να μάθω. Να μπορώ να λειτουργώ και να είμαι χρήσιμος δίπλα του. Με τον καιρό τα έχω καταλάβει όλα, νομίζω, και θα τα πάμε πολύ καλά».

Ο έμπειρος τεχνικός αναφέρθηκε ακόμη στην περίοδο, κατά την οποία ο Τεντόγλου χρειάστηκε να μείνει εκτός δράσης, γεγονός που επηρέασε τον αγωνιστικό του προγραμματισμό. Όπως εξήγησε, μια γρίπη οδήγησε σε αναγκαστική αποχή, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος αλλά και μία σημαντική διοργάνωση.

«Είχε μια αναγκαστική περίοδο αποχής. Όλοι αρρώστησαν από κάποια γρίπη. Έτυχε και ο Μίλτος, μετά από τόσα χρόνια, να έχει αυτή την αρρώστια. Την αντιμετωπίσαμε γρήγορα, αλλά χάθηκε χρόνος και έτσι χάσαμε και ένα πρωτάθλημα».

Η ισχυρή προσωπικότητα του Τεντόγλου και το «ξεχασμένο» μετάλλιο

Μιλώντας για τη σχέση τους πέρα από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Πομάσκι χαρακτήρισε τον Τεντόγλου, ως έναν αθλητή με έντονη προσωπικότητα και ξεχωριστό τρόπο σκέψης. Όπως τόνισε, η συνεργασία τους γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν οι δύο πλευρές, καταφέρνουν να «ευθυγραμμίσουν» τη σκέψη και τους στόχους τους.

«Ο Μίλτος έχει πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Είναι ισχυρογνώμων. Είναι ένα παιδί που δεν είναι εύκολο, αλλά εάν ενώσουμε τη σκέψη μας και τον στόχο μας, μετά όλα γίνονται πολύ εύκολα. Είναι ο αθλητής που με έχει κουράσει λιγότερο από όλους. Απλώς εγώ θα ήθελα να είμαι πιο έτοιμος. Γιατί σε αυτή τη σκέψη που έχει ο Μίλτος πρέπει να μπω και εγώ μέσα, στην πραγματική αίσθηση που έχει για κάποια άσκηση, για κάποια συμμετοχή στον αγώνα. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι για εμένα».

Ο προπονητής του Έλληνα πρωταθλητή, δεν θα μπορούσε να μην ερωτηθεί και για το περιστατικό που προκάλεσε χαμόγελα μετά το τέλος του τελικού. Ο Τεντόγλου, πιστός στη γνωστή του ιδιοσυγκρασία, ξέχασε το μετάλλιό του μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης, με τον Πομάσκι να σχολιάζει χαρακτηριστικά, πως ο αθλητής του δεν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις λεπτομέρειες.

«Σπάνια. Δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες. Δίνει σημασία στην ουσία. Και στην ουσία είναι πάντα εκεί που πρέπει».

Λίγα λόγια για τον Γιώργο Πομάσκι

Ο Γιώργος Πομάσκι (βουλγαρικά: Георги Помашки‎‎, Πλέβεν, 10 Ιανουαρίου 1960) είναι Έλληνας προπονητής του στίβου, με βουλγαρική καταγωγή, ο οποίος έχει εξειδίκευση στα οριζόντια άλματα.

Αθλητές του, από το 1995 έως και σήμερα, έχουν επιτύχει σπουδαίες διεθνείς διακρίσεις και τυγχάνει ευρείας αναγνώρισης στον τομέα του στίβου αφού θεωρείται ως ένας εκ των κορυφαίων Ελλήνων προπονητών όλων των εποχών.

Βιογραφία και σπουδές

Γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1960, στο Πλέβεν της Βουλγαρίας. Αποφοίτησε το 1988 από τη Γυμναστική Ακαδημία της Σόφιας. Υπήρξε αθλητής στην εθνική ομάδα στίβου της Βουλγαρίας. Στο τελευταίο άλμα της καριέρας του πέτυχε στο άλμα τριπλούν την επίδοση των 17,03 μ. Ωστόσο, δεν επιλέχθηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988.

Καριέρα και διακρίσεις

Εγκατέλειψε οριστικά τη Βουλγαρία το 1988 και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα.

Από τότε ζει και εργάζεται στην Ελλάδα ως προπονητής στίβου για περισσότερα από τριάντα χρόνια, με ειδίκευση στα άλματα, ιδίως, άλμα εις μήκος και τριπλούν. Υπό την προπονητική εποπτεία του, επέλεξε, καθοδήγησε και ανέδειξε πολλούς Έλληνες αθλητές σε πρωταθλητές επιπέδου (όπως: Σπύρος Βασδέκης, Νίκη Ξάνθου, Βούλα Τσιαμήτα, Βούλα Πατουλίδου, Λάμπρος Παπακώστας, Κώστας Ζαλαγκίτης, Λούης Τσάτουμας, Αντώνης Μάστορας, Μίλτος Τεντόγλου), αθλητές οι οποίοι έφτασαν σε διεθνείς διακρίσεις τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το 2000, η ομάδα του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, τον προσέλαβε ως γυμναστή. Το 2002 αποφάσισε να επιστρέψει στον στίβο. Σήμερα είναι ομοσπονδιακός προπονητής του στίβου με ειδίκευση στα άλματα.

Το 2017 τιμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου με το βραβείο προπονητικής, την υψηλότερη διάκριση που απονέμει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

Πρόσθετα, το 2019 ανακηρύχθηκε ως κορυφαίος Έλληνας προπονητής του στίβου.

Στις 2 Αυγούστου 2021, υπό την καθοδήγηση του Γ. Πομάσκι, ο Έλληνας πρωταθλητής Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε χρυσός ολυμπιονίκης του Τόκιο με άλμα στα 8,41 μ στην τελευταία του προσπάθεια.

Τον Ιούλιο 2022, υπό την καθοδήγησή του οι δύο αθλητές του, η μεν Αμερικανίδα αθλήτρια Τόρι Φράνκλιν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Όρεγκον με άλμα στα 14,72 μ στο τριπλούν γυναικών και ο Έλληνας πρωταθλητής Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε αργυρός παγκόσμιος πρωταθλητής στο Όρεγκον με άλμα στα 8,32 μ. Τον Δεκέμβριο 2022, ο Πομάσκι βραβεύτηκε και αναδείχτηκε ως κορυφαίος προπονητής της χρονιάς στα ετήσια βραβεία του ΠΣΑΤ

Στις 6 Αυγούστου 2024, ο αθλητής του, Μίλτος Τεντόγλου, στέφθηκε χρυσός Ολυμπιονίκης στο Παρίσι με άλμα στα 8,48 μ. Ο Πομάσκι σήμερα προπονεί δύο διεθνώς αναγνωρισμένους Έλληνες πρωταθλητές των αλμάτων, τον Μίλτο Τεντόγλου και τη Βούλα Παπαχρήστου, αμφότεροι με χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Επίσης υπό την καθοδήγησή του έχει και ορισμένους νέους, πολλά υποσχόμενους Έλληνες αθλητές.