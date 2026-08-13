«Ελπίζω να μην ξυπνήσω αύριο»: Κρίση ψυχικής υγείας και απόπειρες αυτοκτονίας στο USS Abraham Lincoln – 9 μήνες στη θάλασσα τα μέλη του

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς οι ακραίες συνθήκες διαβίωσης και η πρωτοφανής ψυχολογική πίεση στο αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» έχουν οδηγήσει το πλήρωμα στα όριά του.

Ενώ το πολεμικό πλοίο συμπληρώνει εννέα μήνες στη θάλασσα λόγω των επιχειρήσεων κατά του Ιράν, μέλη του πληρώματος επιχείρησαν να πέσουν στη θάλασσα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση συγγενών και μελών του Κογκρέσου.

Ρεκόρ 250 ημερών και απόπειρες αυτοκτονίας

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των εξειδικευμένων στρατιωτικών εφημερίδων Navy Times και Stars and Stripes, οι 5.000 ναύτες και πεζοναύτες του αεροπλανοφόρου βιώνουν μια πρωτοφανή κρίση ψυχικής υγείας.

Το πλήρωμα διανύει τον 9ο μήνα στη θάλασσα και συμπλήρωσε το ρεκόρ των 250 συνεχόμενων ημερών χωρίς να πατήσει σε στεριά — ένα ρεκόρ για αεροπλανοφόρο στη σύγχρονη ιστορία.

Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη συνάντηση με την ηγεσία του Ναυτικού στο Σαν Ντιέγκο την περασμένη Πέμπτη, περίπου 200 συγγενείς εξέφρασαν την αγωνία τους. Μία σύζυγος ανέφερε ότι ο άνδρας της της έστειλε γραπτό μήνυμα την ίδια μέρα λέγοντας ότι «ελπίζει να μην ξυπνήσει αύριο».

Μια άλλη γυναίκα είπε απευθείας στον υπηρεσιακό υπουργό Ναυτικού, Χανγκ Κάο: «Το Ναυτικό έχει σπάσει την εμπιστοσύνη ανάμεσα σε εμάς και την ηγεσία».

Το Navy Times αποκάλυψε λεπτομέρειες για αποτραπείσες απόπειρες αυτοκτονίας.

Η Ανάμπελ Λόμα δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο σύζυγός της προσπάθησε να πηδήξει στη θάλασσα αφότου η αποστολή του παρατάθηκε εκ νέου. «Φοβάται», είπε. «Πιστεύει ότι θα φάει ατιμωτική αποστρατεία και, απλά επειδή εξαντλήθηκε, η 13χρονη καριέρα του καταστράφηκε, έτσι απλά».

Μια άλλη σύζυγος περιέγραψε ένα ξεχωριστό περιστατικό, όπου ο δικός της άνδρας πρόλαβε και έσωσε έναν συνάδελφό του από το να πηδήξει στο κενό, τραβώντας τον πίσω στο κατάστρωμα.

Άθλιες συνθήκες διαβίωσης και οργή στο Κογκρέσο

Ο Δημοκρατικός βουλευτής της Καλιφόρνια, Μάικ Λέβιν, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες στο πολεμικό πλοίο, το οποίο βρίσκεται στον πέμπτο μήνα πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο X περιέγραψε τις συνθήκες που επικρατούν: «Μουχλιασμένα ντους, χαλασμένες τουαλέτες, πλυντήρια εκτός λειτουργίας για εβδομάδες, μεγάλες περίοδοι χωρίς ζεστό νερό, ένα γεύμα που έφτανε το μισό φλιτζάνι ρύζι και δύο τορτίγιες. Καθόλου σαπούνι, αποσμητικό ή οδοντόκρεμα».

It’s been a week since a dozen military families shared what their loved ones are enduring aboard the USS Abraham Lincoln. Moldy showers, broken toilets, laundry down for weeks, long stretches with no hot water, a meal that came down to half a cup of rice and two tortillas.… — Mike Levin (@MikeLevin) August 10, 2026



Ο Τζέισον Κρόου, Δημοκρατικός βουλευτής του Κολοράντο και πρώην Ranger του στρατού με θητεία σε Αφγανιστάν και Ιράκ, προειδοποίησε ότι η πίεση στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και στις οικογένειές τους στο Lincoln «συσσωρεύεται εβδομάδα με την εβδομάδα».

Το πλοίο απέπλευσε από το Σαν Ντιέγκο στις 21 Νοεμβρίου με αρχικό προορισμό τον Ειρηνικό, αλλά ανακατευθύνθηκε στη Μέση Ανατολή όταν ξεσπασε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Από τότε, όπως αποκάλυψε το MS Now, το πλήρωμα είχε μόλις δύο ημέρες στη στεριά: στο Γκουάμ τον Δεκέμβριο και στο Ομάν τον Ιούλιο. Η αποστολή επρόκειτο να ολοκληρωθεί τον Μάιο, αλλά παρατάθηκε επανειλημμένα λόγω του πολέμου.

Η κόντρα και η απάντηση του Πενταγώνου

Ήδη από τον Απρίλιο είχαν κυκλοφορήσει φωτογραφίες με φαγητό κακής ποιότητας και μερίδες με το σταγονόμετρο, καθώς και αναφορές για ελλείψεις νερού.

Pictures published by USA Today show meals served recently to Sailors onboard the Nimitz-class aircraft carrier, USS Abraham Lincoln (CVN-72), as well as Marines serving on the USS Tripoli (LHA-7), an America-class amphibious assault ship, both of which are currently deployed to… pic.twitter.com/gZY2vvn9wq — OSINTdefender (@sentdefender) April 16, 2026



Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, είχε απορρίψει τότε τις αναφορές αποκαλώντας τες «περισσότερα ψευδή νέα».

The @USNavy is correct. More FAKE NEWS from the Pharisee Press. My team confirmed the logistics stats for the Lincoln & Tripoli. Both have 30+ days of Class I supplies (food) on board. NavCent monitors this everyday, for every ship. Our sailors deserve — and receive — the best. https://t.co/XekXU6oHOo — Pete Hegseth (@PeteHegseth) April 18, 2026



Ο Λέβιν απάντησε αυτή την εβδομάδα στη δήλωση του Χέγκσεθ, λέγοντας: «Αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες κατατάχθηκαν για να υπηρετήσουν τη χώρα τους. Το λιγότερο που τους οφείλει η χώρα τους είναι ζεστό νερό, μια λειτουργική τουαλέτα και ένα κανονικό γεύμα. Ο Χέγκσεθ δεν μπορεί καν να διαχειριστεί αυτό, και έχει το θράσος να κοιτάζει τις οικογένειές τους στα μάτια και να τις αποκαλεί ψεύτες».

Απαντώντας στον Guardian, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Ναυτικού ανέφερε ότι η ηγεσία αναγνωρίζει πως «οι παρατεταμένες αποστολές επιβάλλουν σημαντική πίεση στα μέλη μας και τις οικογένειές τους, και είμαστε ευγνώμονες για την ανθεκτικότητα και τις θυσίες που κάνουν».

Ωστόσο, ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε: «Με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στη διοίκηση, δεν έχουμε εντοπίσει αύξηση στον αναφερόμενο αυτοκτονικό ιδεασμό ή στις απόπειρες αυτοκτονίας επί του πλοίου».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι υπάρχει «συνολικό δίκτυο υποστήριξης» με ψυχολόγους και ιερείς, ενώ υποστήριξε ότι, παρά τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω του πολέμου, «οι τρέχουσες αναφορές από το πλοίο επιβεβαιώνουν τη συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, λειτουργικό κλιματισμό και υγιεινές επιλογές γευμάτων».

Ένα βαθύτερο, συστημικό πρόβλημα

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας στο Αμερικανικό Ναυτικό είναι ευρέως γνωστά, σημειώνει ο Guardian.

Μια μελέτη κατέγραψε ότι στους κύριους παράγοντες στρες περιλαμβάνονται οι δυνατοί θόρυβοι, η έλλειψη ξεκούρασης και η ανεπαρκής υγειονομική φροντίδα.

Σχεδόν το 50% των ερωτηθέντων ναυτών δήλωσε ότι δεν λαμβάνει επαρκή βοήθεια για τη διαχείριση του στρες στη θάλασσα, με τη μελέτη να καταλήγει ότι «δεδομένων των υψηλών ποσοστών αυτοκτονιών στον στρατό, συμπεριλαμβανομένου του Ναυτικού, απαιτούνται επειγόντως προσπάθειες για τη βελτίωση της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη στα πλοία».