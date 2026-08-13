«Ελπίζω να μην ξυπνήσω αύριο»: Κρίση ψυχικής υγείας και απόπειρες αυτοκτονίας στο USS Abraham Lincoln – 9 μήνες στη θάλασσα τα μέλη του

Συναγερμός έχει σημάνει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις λόγω κρίσης ψυχικής υγείας και αποπειρών αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln», καθώς το πλήρωμα συμπλήρωσε ρεκόρ 250 ημερών στη θάλασσα. Οι ακραίες συνθήκες διαβίωσης και η πρωτοφανής ψυχολογική πίεση, λόγω παρατεταμένης αποστολής κατά του Ιράν, έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση συγγενών και μελών του Κογκρέσου.

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Διεθνή Νέα

USS Abraham Lincoln
Φωτογραφία: U.S. Navy
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός στις ΗΠΑ λόγω κρίσης ψυχικής υγείας και αποπειρών αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln», το πλήρωμα του οποίου βρίσκεται 9 μήνες στη θάλασσα.
  • Το πλοίο συμπλήρωσε ρεκόρ 250 συνεχόμενων ημερών στη θάλασσα, με τους Δημοκρατικούς βουλευτές να καταγγέλλουν άθλιες συνθήκες διαβίωσης, όπως «μουχλιασμένα ντους, χαλασμένες τουαλέτες» και ελλείψεις.
  • Συγγενείς εκφράζουν την αγωνία τους για την κατάσταση, αλλά το Πεντάγωνο απορρίπτει τις αναφορές ως «περισσότερα ψευδή νέα», ενώ τα προβλήματα ψυχικής υγείας στο Αμερικανικό Ναυτικό είναι ευρέως γνωστά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς οι ακραίες συνθήκες διαβίωσης και η πρωτοφανής ψυχολογική πίεση στο αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» έχουν οδηγήσει το πλήρωμα στα όριά του.

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Ενώ το πολεμικό πλοίο συμπληρώνει εννέα μήνες στη θάλασσα λόγω των επιχειρήσεων κατά του Ιράν, μέλη του πληρώματος επιχείρησαν να πέσουν στη θάλασσα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση συγγενών και μελών του Κογκρέσου.

Ρεκόρ 250 ημερών και απόπειρες αυτοκτονίας

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των εξειδικευμένων στρατιωτικών εφημερίδων Navy Times και Stars and Stripes, οι 5.000 ναύτες και πεζοναύτες του αεροπλανοφόρου βιώνουν μια πρωτοφανή κρίση ψυχικής υγείας.

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Φωτογραφία: U.S. Navy

Το πλήρωμα διανύει τον 9ο μήνα στη θάλασσα και συμπλήρωσε το ρεκόρ των 250 συνεχόμενων ημερών χωρίς να πατήσει σε στεριά — ένα ρεκόρ για αεροπλανοφόρο στη σύγχρονη ιστορία.

Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη συνάντηση με την ηγεσία του Ναυτικού στο Σαν Ντιέγκο την περασμένη Πέμπτη, περίπου 200 συγγενείς εξέφρασαν την αγωνία τους. Μία σύζυγος ανέφερε ότι ο άνδρας της της έστειλε γραπτό μήνυμα την ίδια μέρα λέγοντας ότι «ελπίζει να μην ξυπνήσει αύριο».

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Μια άλλη γυναίκα είπε απευθείας στον υπηρεσιακό υπουργό Ναυτικού, Χανγκ Κάο: «Το Ναυτικό έχει σπάσει την εμπιστοσύνη ανάμεσα σε εμάς και την ηγεσία».

Το Navy Times αποκάλυψε λεπτομέρειες για αποτραπείσες απόπειρες αυτοκτονίας.

Η Ανάμπελ Λόμα δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο σύζυγός της προσπάθησε να πηδήξει στη θάλασσα αφότου η αποστολή του παρατάθηκε εκ νέου. «Φοβάται», είπε. «Πιστεύει ότι θα φάει ατιμωτική αποστρατεία και, απλά επειδή εξαντλήθηκε, η 13χρονη καριέρα του καταστράφηκε, έτσι απλά».

Μια άλλη σύζυγος περιέγραψε ένα ξεχωριστό περιστατικό, όπου ο δικός της άνδρας πρόλαβε και έσωσε έναν συνάδελφό του από το να πηδήξει στο κενό, τραβώντας τον πίσω στο κατάστρωμα.

Άθλιες συνθήκες διαβίωσης και οργή στο Κογκρέσο

Ο Δημοκρατικός βουλευτής της Καλιφόρνια, Μάικ Λέβιν, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες στο πολεμικό πλοίο, το οποίο βρίσκεται στον πέμπτο μήνα πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο X περιέγραψε τις συνθήκες που επικρατούν: «Μουχλιασμένα ντους, χαλασμένες τουαλέτες, πλυντήρια εκτός λειτουργίας για εβδομάδες, μεγάλες περίοδοι χωρίς ζεστό νερό, ένα γεύμα που έφτανε το μισό φλιτζάνι ρύζι και δύο τορτίγιες. Καθόλου σαπούνι, αποσμητικό ή οδοντόκρεμα».


Ο Τζέισον Κρόου, Δημοκρατικός βουλευτής του Κολοράντο και πρώην Ranger του στρατού με θητεία σε Αφγανιστάν και Ιράκ, προειδοποίησε ότι η πίεση στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και στις οικογένειές τους στο Lincoln «συσσωρεύεται εβδομάδα με την εβδομάδα».

Το πλοίο απέπλευσε από το Σαν Ντιέγκο στις 21 Νοεμβρίου με αρχικό προορισμό τον Ειρηνικό, αλλά ανακατευθύνθηκε στη Μέση Ανατολή όταν ξεσπασε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Από τότε, όπως αποκάλυψε το MS Now, το πλήρωμα είχε μόλις δύο ημέρες στη στεριά: στο Γκουάμ τον Δεκέμβριο και στο Ομάν τον Ιούλιο. Η αποστολή επρόκειτο να ολοκληρωθεί τον Μάιο, αλλά παρατάθηκε επανειλημμένα λόγω του πολέμου.

αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln
Φωτογραφία: U.S. Navy

Η κόντρα και η απάντηση του Πενταγώνου

Ήδη από τον Απρίλιο είχαν κυκλοφορήσει φωτογραφίες με φαγητό κακής ποιότητας και μερίδες με το σταγονόμετρο, καθώς και αναφορές για ελλείψεις νερού.


Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, είχε απορρίψει τότε τις αναφορές αποκαλώντας τες «περισσότερα ψευδή νέα».


Ο Λέβιν απάντησε αυτή την εβδομάδα στη δήλωση του Χέγκσεθ, λέγοντας: «Αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες κατατάχθηκαν για να υπηρετήσουν τη χώρα τους. Το λιγότερο που τους οφείλει η χώρα τους είναι ζεστό νερό, μια λειτουργική τουαλέτα και ένα κανονικό γεύμα. Ο Χέγκσεθ δεν μπορεί καν να διαχειριστεί αυτό, και έχει το θράσος να κοιτάζει τις οικογένειές τους στα μάτια και να τις αποκαλεί ψεύτες».

Απαντώντας στον Guardian, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Ναυτικού ανέφερε ότι η ηγεσία αναγνωρίζει πως «οι παρατεταμένες αποστολές επιβάλλουν σημαντική πίεση στα μέλη μας και τις οικογένειές τους, και είμαστε ευγνώμονες για την ανθεκτικότητα και τις θυσίες που κάνουν».

Ωστόσο, ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε: «Με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στη διοίκηση, δεν έχουμε εντοπίσει αύξηση στον αναφερόμενο αυτοκτονικό ιδεασμό ή στις απόπειρες αυτοκτονίας επί του πλοίου».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι υπάρχει «συνολικό δίκτυο υποστήριξης» με ψυχολόγους και ιερείς, ενώ υποστήριξε ότι, παρά τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω του πολέμου, «οι τρέχουσες αναφορές από το πλοίο επιβεβαιώνουν τη συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, λειτουργικό κλιματισμό και υγιεινές επιλογές γευμάτων».

USS Abraham Lincoln
Φωτογραφία: U.S. Navy

Ένα βαθύτερο, συστημικό πρόβλημα

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας στο Αμερικανικό Ναυτικό είναι ευρέως γνωστά, σημειώνει ο Guardian.

Μια μελέτη κατέγραψε ότι στους κύριους παράγοντες στρες περιλαμβάνονται οι δυνατοί θόρυβοι, η έλλειψη ξεκούρασης και η ανεπαρκής υγειονομική φροντίδα.

Σχεδόν το 50% των ερωτηθέντων ναυτών δήλωσε ότι δεν λαμβάνει επαρκή βοήθεια για τη διαχείριση του στρες στη θάλασσα, με τη μελέτη να καταλήγει ότι «δεδομένων των υψηλών ποσοστών αυτοκτονιών στον στρατό, συμπεριλαμβανομένου του Ναυτικού, απαιτούνται επειγόντως προσπάθειες για τη βελτίωση της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη στα πλοία».

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