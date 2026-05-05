CENTCOM: Αυξημένη ναυτική παρουσία με το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή

Μαχητικά αεροσκάφη F/A-18 Super Hornet του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ απογειώνονται από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN-72), στο πλαίσιο επιχειρησιακής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM).

Όπως αναφέρεται, το «Αβραάμ Λίνκολν» είναι ένα από τα δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα που έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή, με αποστολή την ενίσχυση της ναυτικής παρουσίας και την υποστήριξη επιχειρησιακών σχεδιασμών, στο πλαίσιο της αυξημένης έντασης με το Ιράν.

Παράλληλα οι δυνάμεις αυτές φέρεται να συμμετέχουν σε αποστολές επιτήρησης και υποστήριξης επιχειρήσεων στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, όπου η κατάσταση παραμένει τεταμένη λόγω των πρόσφατων εξελίξεων.