CENTCOM: Αυξημένη ναυτική παρουσία με το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

linkk

Μαχητικά αεροσκάφη F/A-18 Super Hornet του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ απογειώνονται από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN-72), στο πλαίσιο επιχειρησιακής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM).

Όπως αναφέρεται, το «Αβραάμ Λίνκολν» είναι ένα από τα δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα που έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή, με αποστολή την ενίσχυση της ναυτικής παρουσίας και την υποστήριξη επιχειρησιακών σχεδιασμών, στο πλαίσιο της αυξημένης έντασης με το Ιράν.

Παράλληλα οι δυνάμεις αυτές φέρεται να συμμετέχουν σε αποστολές επιτήρησης και υποστήριξης επιχειρήσεων στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, όπου η κατάσταση παραμένει τεταμένη λόγω των πρόσφατων εξελίξεων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτότοκες κόρες: Το Νο1 πράγμα που βλάπτει περισσότερο την ευτυχία τους, σύμφωνα με θεραπευτές

ΠΟΕΔΗΝ: Το νοσοκομείο Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών

Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη δεύτερη δόση

Ρύθμιση χρεών στον ΕΦΚΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Τα ποσά που θα πληρώσουν οι οφειλέτες

AI μουσική: Ο νέος «κατακλυσμός» στις πλατφόρμες streaming και οι αντιδράσεις της βιομηχανίας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:08 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Σαουδική Αραβία: Έκκληση για αυτοσυγκράτηση μετά τις εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ

Η διπλωματία του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε κατά νέας «στρατιωτικής κλιμάκω...
04:35 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

ΗΠΑ: Σβάστικες σε συναγωγές και σπίτια εβραίων στη Νέα Υόρκη

Αντισημιτικά γκραφίτι, κυρίως σβάστικες, βεβήλωσαν σπίτια Εβραίων και συναγωγές στη Νέα Υόρκη,...
03:55 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Εμανουέλ Μακρόν: Αδικαιολόγητες και απαράδεκτες οι ιρανικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτ...
03:40 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Ιρανός αξιωματούχος: Οι προσπάθειες των ΗΠΑ να παρέμβουν στα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστούν με συντριπτική απάντηση

Το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβασης στα Στενά του ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή