Σαν σήμερα 5 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Αφρικανική Ημέρα Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Διεθνής Ημέρα Μαιών

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος

Ημέρα της Ευρώπης (ΣτΕ)

Ημέρα του Πορτογαλόφωνου Πολιτισμού

Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος

Παγκόσμια Ημέρα για την Υγιεινή των Χεριών

Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονικής Υπέρτασης

Γεγονότα

553: Αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος, με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού.

1789: Συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων, που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση.

Συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων, που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. 1916: Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.

1980: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εκλέγεται πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας για πρώτη φορά.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εκλέγεται πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας για πρώτη φορά. 1995: Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος.

2001: Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ επισκέπτεται την Ελλάδα. Είναι η πρώτη επίσκεψη πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μετά το σχίσμα του 1054.

Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ επισκέπτεται την Ελλάδα. Είναι η πρώτη επίσκεψη πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μετά το σχίσμα του 1054. 2002: Ο Παναθηναϊκός νικάει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του.

Ο Παναθηναϊκός νικάει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. 2005: Στις εθνικές εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Τόνι Μπλερ εκλέγεται για τρίτη συνεχόμενη φορά πρωθυπουργός.

Στις εθνικές εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Τόνι Μπλερ εκλέγεται για τρίτη συνεχόμενη φορά πρωθυπουργός. 2010: Οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Marfin Egnatia στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα.

Γεννήσεις

1818: Καρλ Μαρξ, γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Ένγκελς, αποτελεί τη «βίβλο» του κομουνιστικού κινήματος. (Θαν. 14/3/1883)

1921: Απόστολος Λάζαρης, έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός (ΠΑΣΟΚ). (Θαν. 7/3/2018)

Απόστολος Λάζαρης, έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός (ΠΑΣΟΚ). (Θαν. 7/3/2018) 1955: Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Έλληνας τραγουδοποιός

1965: Αλέξανδρος Ρήγας, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης

Αλέξανδρος Ρήγας, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης 1976: Τάσος Πάντος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1988: Αντέλ, αγγλίδα τραγουδίστρια.

Θάνατοι