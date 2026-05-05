Αττική: Τρεις συλλήψεις για κοκαΐνη και κάνναβη – Εντοπίστηκε και σε ταμπλό αυτοκινήτου – ΒΙΝΤΕΟ

Τρία άτομα συνελήφθησαν στην Αττική για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Οι δράστες είχαν φτιάξει ειδική κρύπτη στο ταμπλό του αυτοκινήτου τους και εκεί έκρυβαν τις ναρκωτικές ουσίες. Αυτό όμως δεν στάθηκε δυνατό να σταματήσει τις αρχές από το να τα εντοπίσουν και έτσι τώρα είναι αντιμέτωποι με βαριά τιμωρία.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, είχε στη διάθεσή της στοιχεία και πληροφορίες για τη δράση των τριών ατόμων.

Ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση και συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 52, 38 και 67 ετών, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Πρώτα συνελήφθη το Σάββατο (02/05) σε περιοχή της Αττικής, ο 38χρονος, καθώς βρέθηκε να έχει στην κατοχή του 33 αυτοσχέδιες νάιλον και χάρτινες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού βάρους 15 γραμμαρίων τις οποίες είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 52χρονο, ο οποίος ενεργούσε και για λογαριασμό του 67χρονου.

Παράλληλα, συνελήφθη ο 52χρονος, ο οποίος με την σειρά του, είχε στο αυτοκίνητό του με σκοπό τη διακίνηση για λογαριασμό του 67χρονου, 61 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού βάρους 119,5 γραμμαρίων, καθώς και μία αεροστεγή νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 1.110 γραμμαρίων.

Επιπλέον, το βράδυ του Σαββάτου (02/05) σε έρευνα εντός οικίας, κατελήφθη ο 67χρονος να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό του 52χρονου, 11 συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 14.210 γραμμαρίων.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οχήματα και σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -15- κιλών και -320- γραμμαρίων,

– κοκαΐνη, συνολικού βάρους 134,5 γραμμαρίων,

– τα χρηματικά ποσά των -20.870- ευρώ και -165- δολαρίων ΗΠΑ,

-7 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

-3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-ηλεκτρική συσκευή ζύγισης και σφράγισης κενού και

-2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη δράση των συλληφθέντων υπολογίζεται σε τουλάχιστον 77.550 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα, ενώ σε έναν από αυτούς έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.