Άρης Δαβαράκης: «Νομίζαμε ότι η νύχτα ήταν παιχνίδι – Σενάριο φαντασίας το πώς βρέθηκα στην φυλακή για 1%»

Καλεσμένος του Ρένου Χαραλαμπίδη, τη νύχτα της Δευτέρας (4/5), ο Άρης Δαβαράκης μίλησε για την υπόθεση της προφυλάκισής του και περιέγραψε μια εμπειρία που, όπως ανέφερε, παραμένει μέχρι σήμερα ένα «δικαστικό» αίνιγμα.

Ο γνωστός δημιουργός αναφέρθηκε σε ένα club που λειτούργησε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι, μετά την άνοδο του μαγαζιού, εμφανίστηκαν άνθρωποι της νύχτας, οι οποίοι προκάλεσαν σοβαρά επεισόδια.

«Έναν χώρο που ήταν πρώην εργοστάσιο ξυλείας τον μετατρέψαμε σε ένα club που έγινε trend στα early eighties. Έγινε χαμός. Αλλά μετά εμφανίστηκε η νύχτα… Ήρθε η “προστασία”. Με σιδερογροθιές, με ξύλο, τα έσπασαν όλα. Ήρθαν ένα βράδυ δεκαπέντε-είκοσι άτομα και τα έκαναν λίμπα. Έφαγα και μια σιδερογροθιά εγώ, γιατί ήμουν στην πόρτα», είπε αρχικά ο Άρης Δαβαράκης.

Στη συνέχεια, ο ίδιος ανέφερε ότι κάλεσε την Αστυνομία, όμως, σύμφωνα με όσα είπε, δεν έφτασε ποτέ κανείς στο σημείο.

«Έτρεξα στο τηλέφωνο και πήρα το αστυνομικό τμήμα και τους είπα: “Ελάτε, μας σκοτώνουνε”. Δεν ήρθε κανείς, ποτέ. Εκεί κατάλαβα τι συμβαίνει τη νύχτα», πρόσθεσε.

Ο Άρης Δαβαράκης εξήγησε ακόμη ότι είχε μπει στην εταιρεία με ποσοστό μόλις 1%, καθώς, όπως είπε, η εταιρεία δεν μπορούσε να είναι μονοπρόσωπη. Σύμφωνα με την περιγραφή του, το μαγαζί το λειτουργούσαν άλλοι, ενώ εκείνος και ο συνεργάτης του το νοίκιαζαν.

«Μπήκα στην εταιρεία με 1%, γιατί δεν μπορούσε να είναι μονοπρόσωπη. 1% εγώ, 99% ο Τάσος. Το μαγαζί το δούλευαν άλλοι, εμείς το νοικιάζαμε. Κάποια στιγμή πιάσανε παιδιά με ουσίες και είπαν ότι τις πήραν από το μαγαζί. Και βρεθήκαμε εμείς κατηγορούμενοι. Βρεθήκαμε στην ανακρίτρια και τον εισαγγελέα ως μεγαλέμποροι ναρκωτικών… Ένα κατηγορητήριο, σενάριο φαντασίας. Μας θεώρησαν τόσο επικίνδυνους που μας προφυλάκισαν πριν καν δικαστούμε», κατέληξε ο Άρης Δαβαράκης.