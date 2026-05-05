Γιάννης Βούρος: «Έπεσα στην παγίδα να απαντάω στα κακόβουλα σχόλια»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Γιάννης Βούρος

Ο Γιάννης Βούρος μίλησε για την πατρότητα, τη σχέση με τον γιο του, Στέφανο, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η οικογένειά του. Ο ίδιος άνοιξε την καρδιά του στη διαδικτυακή εκπομπή One on One της Δώρας Παντέλη και αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο ρόλος του πατέρα άλλαξε τη ζωή του.

«Ο ρόλος μου ως πατέρα μού έχει μάθει τα περισσότερα πράγματα στη ζωή. Κανείς δεν ξεκινάει με διδακτορικό σε αυτό. Όταν μπαίνεις σε αυτόν τον χώρο, ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα. Ο ρόλος αυτός σε κάνει πιο συνεπή και πιο σωστό», είπε αρχικά ο Γιάννης Βούρος.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Βούρος εξήγησε πώς η γέννηση του Στέφανου επηρέασε την καθημερινότητα και τη συμπεριφορά του. Ο ίδιος τόνισε ότι ο γιος του αποτέλεσε για εκείνον ένα σημαντικό μάθημα ζωής.

«Εγώ γενικά οδηγώ όλη μου τη ζωή μηχανή. Όταν γεννήθηκε ο Στέφανος, ο γιος μου, σταμάτησα να περνάω με κόκκινο τα φανάρια. Ο Στέφανος είναι δάσκαλος με Δ κεφαλαίο. Όταν έχεις φέρει στον κόσμο ένα παιδί με διαφορετικότητα, η ευθύνη διπλασιάζεται. Θα έλεγα ότι είναι ένα παιδί, παράδειγμα προς μίμηση. Με τη δραστηριότητά του, με την πετυχημένη καριέρα του, με τις ομιλίες που κάνει σε συνέδρια και άλλα πολλά», πρόσθεσε.

Ο Γιάννης Βούρος μίλησε και για τα κακόβουλα σχόλια που δέχθηκε στα social media. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκαταλήψεις που αντιμετώπισε η οικογένειά του, ακόμη και από ανθρώπους του στενού περιβάλλοντός της.

«Κάποια στιγμή έπεσα στην παγίδα να απαντάω στα κακόβουλα σχόλια στα social media, αλλά μετά κατάλαβα ότι αυτός ο κόσμος είναι δηλητηριώδης. Εκείνη την εποχή, υπήρχαν ακόμα και συγγενείς που μας έλεγαν, όταν θα βγαίνουμε έξω με τον Στέφανο, να του βάζουμε γάντια. Δεν το δεχτήκαμε ποτέ και πολύ καλά κάναμε. Τον μεγαλώσαμε λέγοντάς του ότι δεν είναι διαφορετικός αλλά ξεχωριστός», κατέληξε ο Γιάννης Βούρος.

