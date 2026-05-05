MasterChef: Ο Σαμ και η Wasan βγήκαν υποψήφιοι προς αποχώρηση μετά την ήττα της μπλε μπριγάδας

Στο επεισόδιο του MasterChef της Δευτέρας (4/5), η μπλε μπριγάδα οδηγήθηκε σε ψηφοφορία μετά την ήττα της. Ο Μιχάλης, ως αρχηγός της ομάδας, υπέδειξε πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση τον Σαμ, ενώ η Wasan βρέθηκε επίσης στον τάκο μέσα από την κάλπη.

Ο Σαμ αποδέχθηκε την απόφαση και ανέλαβε το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογούσε. «Έπρεπε να ψηφιστώ. Παίρνω τις ευθύνες που μου αναλογούν», είπε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά της, η Wasan αντιμετώπισε την υποψηφιότητά της με χιούμορ, λέγοντας: «Μου αρέσει η λευκή ποδιά».

Στη συνέχεια, ο Σαμ μίλησε στην κάμερα για τη συνυποψήφιά του και αναφέρθηκε στην αγωνιστική της παρουσία στο παιχνίδι. «Καλή παίκτρια η Wasan, έχουν φύγει ένας δύο παίκτες απ’ τα χεράκια της. Δεν με αγχώνει, αλλά το σκέφτομαι. Δεν παίζω με τη Μενεξιά», ανέφερε ο διαγωνιζόμενος του MasterChef.

Η Wasan, από την πλευρά της, στάθηκε στις ψήφους που δέχθηκε και στις σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί μέσα στην ομάδα. «Καταλαβαίνω την ψήφο του Βασίλη, όπως και του Πέτρου και του Σαμ. Δεν είχαμε και την καλύτερη σχέση από την αρχή. Τουλάχιστον με τον Σαμ. Οπότε το καταλαβαίνω αυτό. Από τον Χάρη… ένιωσα ότι με πρόσβαλε. Ειδικά όταν είπε ότι ήταν μια κακή μέρα. Εσύ είσαι μια κακή μέρα. Θέλω να κερδίσω», δήλωσε.