Γιώργος Θεοφάνους: «Η διαφωνία με την Νατάσα δεν ήταν για την διαφήμιση»

Ο Γιώργος Θεοφάνους βρέθηκε καλεσμένος στο The 2Night Show το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης μίλησε για τη διαφωνία του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, τη σχέση του με την τηλεόραση, την τεχνητή νοημοσύνη, την ενόχλησή του για σχόλιο που αφορούσε τον Γιάννη Πάριο, αλλά και για ένα σοκαριστικό περιστατικό που έζησε ο γιος του στην Αμερική.

Ο δημιουργός αναφέρθηκε αρχικά στη γνωστή κόντρα με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και ξεκαθάρισε ότι η ουσία της διαφωνίας τους δεν αφορά τη χρήση του τραγουδιού «Φεγγάρι» σε διαφημιστικό πλαίσιο. Ο ίδιος έδωσε τη δική του εκδοχή και τόνισε ότι το πραγματικό ζήτημα είναι διαφορετικό.

«Ο Αντώνης δεν είχε τέτοια κόμπλεξ. Η Νατάσα ήταν που τα ’χε μετά… Λάθος της είναι αυτό που έκανε. Δεν έπαθε τίποτα το τραγούδι μας. Και σταμάτησε μετά να το λέει και στο live το “Φεγγάρι”, αλλά αντέχει να μην πει το “Φεγγάρι”; Δεν αντέχει! Δεν γίνεται. Και το λέει και υπέροχα, δεν υπάρχει κανένας λόγος», είπε ο Γιώργος Θεοφάνους.

Στη συνέχεια, ο μουσικοσυνθέτης αποκάλυψε ότι η διαφωνία του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου δεν συνδέεται με τη διαφήμιση, αλλά με ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

«Και η διαφωνία μας με τη Νατάσα δεν ήταν η διαφήμιση, για να το λήξω αυτό το θέμα. Και το λέω ίσως και πρώτη φορά σε σένα. Δεν έχει να κάνει με τη διαφήμιση η διαφωνία μας. Έχει να κάνει με άλλο θέμα, το οποίο δεν έχει βγει ποτέ στον αέρα για να μην παρεξηγηθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Θεοφάνους μίλησε και για τη σχέση του με την τηλεόραση, παραδεχόμενος ότι δεν μπορεί εύκολα να «σκηνοθετεί» τον εαυτό του μπροστά στην κάμερα. Ο ίδιος εξήγησε ότι λειτουργεί αυθόρμητα και δεν μπορεί να προσαρμόζει τεχνητά τη συμπεριφορά του ανάλογα με την περίσταση.

«Η τηλεόραση είναι παμφάγο ον. Δεν ξέρω πώς να τη χειριστώ. Εγώ είμαι ο εαυτός μου, δεν πάω να κάτσω στο τραπέζι και να λέω “σήμερα θα είσαι ξινός, σήμερα θα είσαι γλυκός”», είπε.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης αναφέρθηκε και στη συμμετοχή του στην κριτική επιτροπή του YFSF, αλλά και στην ενόχληση που ένιωσε όταν άκουσε τον Ρένο Χαραλαμπίδη να σχολιάζει τον Γιάννη Πάριο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ηθοποιός είχε αναφέρει ότι ένας διαγωνιζόμενος ερμήνευσε τραγούδι του Πάριου καλύτερα από τον ίδιο τον τραγουδιστή, δίνοντας όμως στο σχόλιό του αρνητική χροιά για τον κορυφαίο ερμηνευτή.

«Όταν άκουσα τον Ρένο Χαραλαμπίδη να μιλάει για τον Γιάννη Πάριο, ταράχτηκα. Αν ήμασταν σε άλλο σόου, ίσως να έπαιρνα φωτιά. Μεγαλώνοντας λέω “Δεν δικαιούται να έχει την άποψή του;”. Δικαιούται ο άνθρωπος να μην του αρέσει ο Πάριος. Εγώ τον έχω Θεό τον Γιάννη… Αν ήμασταν σε άλλη εποχή, μπορεί να τον έπιανα από τον γιακά», εξήγησε ο Γιώργος Θεοφάνους.

Ο μουσικοσυνθέτης σχολίασε επίσης την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρήση της στη μουσική δημιουργία. Ο ίδιος είπε ότι αρκετά νέα παιδιά τού στέλνουν τραγούδια που έχουν δημιουργήσει με τη βοήθεια AI, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως συναδέλφους του.

«Πολλά παιδιά μού στέλνουν τραγούδια που έχουν γράψει με AI και ποστάρουν ότι είμαστε συνάδελφοι. Ε, μα δεν είμαστε!», τόνισε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γιώργος Θεοφάνους μοιράστηκε μια ιστορία που τον συγκλόνισε. Ο γιος του, ο οποίος σπουδάζει στην Αμερική, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα τραγικό περιστατικό μέσα στο πανεπιστημιακό περιβάλλον, όταν ένας άνθρωπος μπήκε στην τάξη και σκότωσε δύο συμφοιτητές του.

«Ο γιος μου σπουδάζει στην Αμερική. Ένας τρελός μπήκε στην τάξη του και σκότωσε δύο συμμαθητές του. Ο γιος μου πέρασε πολύ δύσκολα, δεν ήθελε να πάει πίσω. Μετά πήγε η μητέρα του μαζί, περάσαμε δύσκολα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την Αμερική, ταυτόχρονα όμως, δεν μπορούν να αλλάξουν και οι ευκαιρίες που μπορεί να του δώσει η Αμερική. Στη δουλειά που κάνει, η Αμερική είναι καλύτερη από εδώ. Και τα τρία μεγάλα μου παιδιά σπουδάζουν έξω. Εδώ μου έμεινε μόνο το τελευταίο, το 16χρονο, που με αγαπάει και με φροντίζει», αποκάλυψε ο Γιώργος Θεοφάνους.

Σε πιο χαλαρό τόνο, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης ανέφερε ότι αρκετές φορές τον έχουν μπερδέψει με Ινδό, ενώ στη συνέντευξη μίλησε και για τα τέσσερα παιδιά του. Ο Γιώργος Θεοφάνους έχει έναν γιο, τον Άγγελο, από τον πρώτο του γάμο με την Ευρυδίκη. Από τον δεύτερο γάμο του με τη Βίλλυ Θεοφάνους έχει τρία παιδιά, τον Μάνο, την Ειρήνη-Ευγενία και την Κύρα.

