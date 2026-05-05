Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον Λίβανο

Η Χεζμπολάχ ζήτησε χθες, Δευτέρα (4/5), από τις Αρχές του Λιβάνου να κηρύξουν «ανεπιθύμητο πρόσωπο» τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Βηρυτό, Μισέλ Ίσα, μετά τις δηλώσεις του για την εκστρατεία υποστηρικτών της φιλοϊρανικής οργάνωσης εναντίον του Πατριάρχη των Μαρωνιτών, Μπεσάρα Ράι.

Η υπόθεση ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, όταν το λιβανέζικο κανάλι LBCI μετέδωσε βίντεο κινουμένων σχεδίων, το οποίο δημιουργήθηκε μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και παρωδούσε τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Στο βίντεο, ο ηγέτης της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, και μαχητές της εμφανίζονταν σαν χαρακτήρες του γνωστού βιντεοπαιχνιδιού Angry Birds.

Το βίντεο προκάλεσε οργή στη Χεζμπολάχ. Στη συνέχεια, υποστηρικτές της οργάνωσης ανάρτησαν στο διαδίκτυο εικόνες που χλεύαζαν τον Πατριάρχη Μπεσάρα Ράι, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της μεγαλύτερης χριστιανικής κοινότητας του Λιβάνου.

Ο Αμερικανός πρέσβης πήγε χθες στην έδρα του Πατριαρχείου για να εκφράσει την υποστήριξή του στον Μπεσάρα Ράι. Ο Μισέλ Ίσα είπε ότι «ο Λίβανος, μια χώρα συνύπαρξης, μάλλον δεν ταιριάζει» στους δράστες αυτής της εκστρατείας και τους προέτρεψε «να πάνε να βρουν μια άλλη χώρα για να ζήσουν».

Η Χεζμπολάχ αντέδρασε αμέσως μέσω του βουλευτή Αλί Αμάρ, ο οποίος κατήγγειλε την «κατάφωρη παρέμβαση» του Αμερικανού διπλωμάτη «στις υποθέσεις του Λιβάνου» και «το κάλεσμά του στους Λιβανέζους να φύγουν από τη χώρα τους».

«Το λιγότερο που μπορεί να γίνει είναι να κηρυχθεί (ο πρέσβης) ανεπιθύμητο πρόσωπο», πρόσθεσε.

Πολλοί αξιωματούχοι του Λιβάνου, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, καταδίκασαν τις επιθέσεις σε βάρος θρησκευτικών ηγετών. Το LBCI ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ότι αποσύρει το βίντεο που μετέδωσε, κατόπιν οδηγίας των εισαγγελικών Αρχών.

Η εμπλοκή της Χεζμπολάχ στον περιφερειακό πόλεμο ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου, όταν η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις 17 Απριλίου.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές στον Λίβανο. Τουλάχιστον 2.700 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 1 εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί. Η σύγκρουση έχει εντείνει τις πιέσεις στις διαφορετικές κοινότητες της χώρας και έχει αναζωπυρώσει τις πολιτικές και θρησκευτικές αντιπαραθέσεις.

Ο Λίβανος διατηρεί σχετική ελευθερία έκφρασης σε σύγκριση με άλλες αραβικές χώρες. Ωστόσο, μέσα ενημέρωσης, καλλιτέχνες και σατιρικοί δημιουργοί δέχονται συχνά επιθέσεις, όταν κάποιοι θεωρούν ότι το έργο τους προσβάλλει πολιτικούς ή θρησκευτικούς ηγέτες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP