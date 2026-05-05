Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί, 86 τραυματίες – Ανάμεσά τους και παιδιά από ρωσικές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 86 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε 135 από τα 155 drones που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων και drones τύπου Shahed. Συνολικά καταγράφηκαν 14 πλήγματα σε δέκα διαφορετικές τοποθεσίες, σύμφωνα με το The Kyiv Independent.

Πλήγμα στη Μερέφα – Πέντε νεκροί

Το πρωί της 4ης Μαΐου, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους την πόλη Μερέφα στην περιφέρεια Χάρκιβ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 19, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Πέντε ακόμη άτομα τραυματίστηκαν στην περιοχή κατά το προηγούμενο 24ωρο.

Επιθέσεις σε Χερσώνα και Δνιπροπετρόφσκ

Στην περιφέρεια Χερσώνα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 12 τραυματίστηκαν, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν καθημερινά περιοχές κατά μήκος του ποταμού Δνείπερου με drones, πυροβολικό και βόμβες ολίσθησης.

Horrific footage of Ukraine’s reality. A russian human safari in Kherson. Murdered civilians lie on the road. Yet the world watches as russians hunt people like animals. For russian war criminals, anything that moves is a target. No pretense. 📽 @andry_boxer pic.twitter.com/93h5g0nU80 — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) May 4, 2026

Ζημιές καταγράφηκαν και σε πολυκατοικίες, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν.

Στην περιφέρεια Δνιπροπετρόφσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 27 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι στην πόλη Ντνίπρο, όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα.

Νεκρός στο Ντονέτσκ – Τραυματίες σε Ζαπορίζια και Σούμι

Στην πρώτη γραμμή στο Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην πόλη Ολεξίιεβο-Ντρουζκίβκα, βόρεια της Κοστιαντίνιβκα, ενώ τέσσερις ακόμη άμαχοι τραυματίστηκαν στην περιοχή, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, έπειτα από επιθέσεις με drones στην πρωτεύουσα της περιοχής.

Στην περιφέρεια Σούμι, τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις με drones, καθώς οι περιοχές κοντά στο μέτωπο και τα σύνορα παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους αμάχους.

Τραυματισμός από drone στην Τσερνίχιβ

Στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, ένας 30χρονος τραυματίστηκε όταν ρωσικό drone έπληξε την αυλή του σπιτιού του, περίπου 10 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιατσεσλάβ Τσάους.