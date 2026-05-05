Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί, 86 τραυματίες – Ανάμεσά τους και παιδιά από ρωσικές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ζημιές που υπέστη η πόλη Μερέφα μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση το πρωί της 4ης Μαΐου 2026. (Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Χάρκιβ / Telegram)
Ζημιές που υπέστη η πόλη Μερέφα μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση το πρωί της 4ης Μαΐου 2026. (Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Χάρκιβ / Telegram)

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 86 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε 135 από τα 155 drones που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων και drones τύπου Shahed. Συνολικά καταγράφηκαν 14 πλήγματα σε δέκα διαφορετικές τοποθεσίες, σύμφωνα με το The Kyiv Independent.

Πλήγμα στη Μερέφα – Πέντε νεκροί

Το πρωί της 4ης Μαΐου, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους την πόλη Μερέφα στην περιφέρεια Χάρκιβ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 19, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Πέντε ακόμη άτομα τραυματίστηκαν στην περιοχή κατά το προηγούμενο 24ωρο.

Επιθέσεις σε Χερσώνα και Δνιπροπετρόφσκ

Στην περιφέρεια Χερσώνα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 12 τραυματίστηκαν, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν καθημερινά περιοχές κατά μήκος του ποταμού Δνείπερου με drones, πυροβολικό και βόμβες ολίσθησης.

Ζημιές καταγράφηκαν και σε πολυκατοικίες, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν.

Στην περιφέρεια Δνιπροπετρόφσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 27 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι στην πόλη Ντνίπρο, όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα.

Νεκρός στο Ντονέτσκ – Τραυματίες σε Ζαπορίζια και Σούμι

Στην πρώτη γραμμή στο Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην πόλη Ολεξίιεβο-Ντρουζκίβκα, βόρεια της Κοστιαντίνιβκα, ενώ τέσσερις ακόμη άμαχοι τραυματίστηκαν στην περιοχή, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, έπειτα από επιθέσεις με drones στην πρωτεύουσα της περιοχής.

Στην περιφέρεια Σούμι, τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις με drones, καθώς οι περιοχές κοντά στο μέτωπο και τα σύνορα παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους αμάχους.

Τραυματισμός από drone στην Τσερνίχιβ

Στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, ένας 30χρονος τραυματίστηκε όταν ρωσικό drone έπληξε την αυλή του σπιτιού του, περίπου 10 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιατσεσλάβ Τσάους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτότοκες κόρες: Το Νο1 πράγμα που βλάπτει περισσότερο την ευτυχία τους, σύμφωνα με θεραπευτές

ΠΟΕΔΗΝ: Το νοσοκομείο Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών

Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη δεύτερη δόση

Ρύθμιση χρεών στον ΕΦΚΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Τα ποσά που θα πληρώσουν οι οφειλέτες

AI μουσική: Ο νέος «κατακλυσμός» στις πλατφόρμες streaming και οι αντιδράσεις της βιομηχανίας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
02:26 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Έκρηξη σε ορυχείο στην Κολομβία – Τουλάχιστον 14 άτομα παγιδευμένα

Δεκατέσσερις ανθρακωρύχοι παραμένουν παγιδευμένοι έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε ορυχείο ...
02:18 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Αμπάς Αραγτσί: Η «Επιχείρηση Ελευθερία» οδηγεί σε «Επιχείρηση Αδιέξοδο» – Κίνδυνος τελμάτωσης για ΗΠΑ και ΗΑΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ δε...
02:13 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

ΔΝΤ: Να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα εάν ο πόλεμος στο Ιράν διαρκέσει έως το 2027

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποίησε ότι η προηγούμενη πρόβλεψη για τις...
02:08 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον Λίβανο

Η Χεζμπολάχ ζήτησε χθες, Δευτέρα (4/5), από τις Αρχές του Λιβάνου να κηρύξουν «ανεπιθύμητο πρό...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή