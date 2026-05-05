ΗΠΑ: Λήξη συναγερμού στον Λευκό Οίκο μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς στην περιοχή

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Λευκός Οίκος
(AP Photo/Nathan Ellgren)

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι προσωπικό της βρίσκεται στο σημείο περιστατικού με πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον, κοντά στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένα άτομο πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου, ενώ η κατάστασή του παραμένει άγνωστη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη γωνία της 15ης Οδού και της Λεωφόρου Ανεξαρτησίας, περιοχή που βρίσκεται κοντά στον Λευκό Οίκο. Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας έθεσαν προσωρινά τον Λευκό Οίκο σε κατάσταση lockdown.

«Προσωπικό της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ βρίσκεται στον τόπο ενός περιστατικού πυροβολισμού με συμμετοχή αστυνομικού στην 15η Οδό και τη Λεωφόρο Independence στην Ουάσιγκτον, D.C. Ένα άτομο πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου· η κατάστασή του είναι προς το παρόν άγνωστη», ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία σε ανακοίνωσή της στο X.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας κάλεσαν τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον χώρο να συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Τύπου. Η δημοσιογράφος του CNBC, Μέγκαν Κασέλα, ανέφερε ότι η Μυστική Υπηρεσία απομάκρυνε τους δημοσιογράφους από τη θέση της κάμερας στον βόρειο κήπο του Λευκού Οίκου.

«Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ μόλις μας απομάκρυνε από τη θέση της κάμεράς μας στον βόρειο κήπο του Λευκού Οίκου. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στην αίθουσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το τι συμβαίνει», έγραψε στο X η δημοσιογράφος του CNBC, Μέγκαν Κασέλα.

Λίγη ώρα αργότερα, οι υπηρεσίες ασφαλείας ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους ότι μπορούν να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους. Το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτότοκες κόρες: Το Νο1 πράγμα που βλάπτει περισσότερο την ευτυχία τους, σύμφωνα με θεραπευτές

ΠΟΕΔΗΝ: Το νοσοκομείο Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών

Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη δεύτερη δόση

Ρύθμιση χρεών στον ΕΦΚΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Τα ποσά που θα πληρώσουν οι οφειλέτες

AI μουσική: Ο νέος «κατακλυσμός» στις πλατφόρμες streaming και οι αντιδράσεις της βιομηχανίας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
01:05 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Ιράν – ΗΑΕ: Πυραυλικά πλήγματα και απειλές κλιμάκωσης – «Δικαίωμα απάντησης» λένε τα Εμιράτα, «θα γίνουν στόχοι τα συμφέροντά τους» προειδοποιεί η Τεχεράνη

Επικίνδυνα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις κατά των ...
00:50 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Η Maersk ανακοίνωσε πως πλοίο της διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ συνοδεία αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων

Ο ναυτιλιακός κολοσσός Maersk ανακοίνωσε ότι το Alliance Fairfax, φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο υπ...
00:22 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα τηρήσει κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα τη...
23:55 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα σήμερα

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα σήμερα Δευτέρα 4/5, σύμφω...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή