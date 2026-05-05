ΗΠΑ: Λήξη συναγερμού στον Λευκό Οίκο μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς στην περιοχή

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι προσωπικό της βρίσκεται στο σημείο περιστατικού με πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον, κοντά στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένα άτομο πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου, ενώ η κατάστασή του παραμένει άγνωστη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη γωνία της 15ης Οδού και της Λεωφόρου Ανεξαρτησίας, περιοχή που βρίσκεται κοντά στον Λευκό Οίκο. Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας έθεσαν προσωρινά τον Λευκό Οίκο σε κατάσταση lockdown.

U.S. Secret Service personnel are on the scene of an officer-involved shooting at 15th Street and Independence Avenue in Washington, D.C. One individual was shot by law enforcement; their condition is currently unknown. Please avoid the area as emergency crews are responding. pic.twitter.com/LNUTL2F3gM — U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 4, 2026

«Προσωπικό της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ βρίσκεται στον τόπο ενός περιστατικού πυροβολισμού με συμμετοχή αστυνομικού στην 15η Οδό και τη Λεωφόρο Independence στην Ουάσιγκτον, D.C. Ένα άτομο πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου· η κατάστασή του είναι προς το παρόν άγνωστη», ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία σε ανακοίνωσή της στο X.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας κάλεσαν τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον χώρο να συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Τύπου. Η δημοσιογράφος του CNBC, Μέγκαν Κασέλα, ανέφερε ότι η Μυστική Υπηρεσία απομάκρυνε τους δημοσιογράφους από τη θέση της κάμερας στον βόρειο κήπο του Λευκού Οίκου.

«Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ μόλις μας απομάκρυνε από τη θέση της κάμεράς μας στον βόρειο κήπο του Λευκού Οίκου. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στην αίθουσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το τι συμβαίνει», έγραψε στο X η δημοσιογράφος του CNBC, Μέγκαν Κασέλα.

Λίγη ώρα αργότερα, οι υπηρεσίες ασφαλείας ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους ότι μπορούν να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους. Το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Reuters