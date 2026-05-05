Η Maersk ανακοίνωσε πως πλοίο της διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ συνοδεία αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ
(AP Photo)

Ο ναυτιλιακός κολοσσός Maersk ανακοίνωσε ότι το Alliance Fairfax, φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο υπό αμερικανική σημαία της θυγατρικής του Farrell Lines, διέπλευσε τη Δευτέρα (05/05) τα Στενά του Ορμούζ, με τη συνοδεία αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Maersk, ο διάπλους των Στενών ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα. Η εταιρεία υπογράμμισε ότι το πλήρωμα του πλοίου είναι σώο και ασφαλές.

Το Alliance Fairfax ήταν ένα από τα εκατοντάδες πλοία που είχαν εγκλωβιστεί, αφότου το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτότοκες κόρες: Το Νο1 πράγμα που βλάπτει περισσότερο την ευτυχία τους, σύμφωνα με θεραπευτές

ΠΟΕΔΗΝ: Το νοσοκομείο Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών

Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη δεύτερη δόση

Ρύθμιση χρεών στον ΕΦΚΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Τα ποσά που θα πληρώσουν οι οφειλέτες

AI μουσική: Ο νέος «κατακλυσμός» στις πλατφόρμες streaming και οι αντιδράσεις της βιομηχανίας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
01:05 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Ιράν – ΗΑΕ: Πυραυλικά πλήγματα και απειλές κλιμάκωσης – «Δικαίωμα απάντησης» λένε τα Εμιράτα, «θα γίνουν στόχοι τα συμφέροντά τους» προειδοποιεί η Τεχεράνη

Επικίνδυνα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις κατά των ...
00:22 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα τηρήσει κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα τη...
00:10 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

ΗΠΑ: Λήξη συναγερμού στον Λευκό Οίκο μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς στην περιοχή

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι προσωπικό της βρίσκεται στο σημείο περιστ...
23:55 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα σήμερα

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα σήμερα Δευτέρα 4/5, σύμφω...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή