Η Maersk ανακοίνωσε πως πλοίο της διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ συνοδεία αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων

Ο ναυτιλιακός κολοσσός Maersk ανακοίνωσε ότι το Alliance Fairfax, φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο υπό αμερικανική σημαία της θυγατρικής του Farrell Lines, διέπλευσε τη Δευτέρα (05/05) τα Στενά του Ορμούζ, με τη συνοδεία αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Maersk, ο διάπλους των Στενών ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα. Η εταιρεία υπογράμμισε ότι το πλήρωμα του πλοίου είναι σώο και ασφαλές.

Το Alliance Fairfax ήταν ένα από τα εκατοντάδες πλοία που είχαν εγκλωβιστεί, αφότου το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ