Στάσεις εργασίας από ΔΟΕ και ΟΛΜΕ έως τις 29 Μαΐου

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Σχολείο

Οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, συνεχίζουν και τον Μάιο τις πανελλαδικές στάσεις εργασίας, με αποφάσεις που αφορούν διαφορετικές περιπτώσεις στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας έχει κηρύξει στάσεις εργασίας έως και τις 29 Μαΐου 2026. Οι στάσεις αυτές ενεργοποιούνται στις περιπτώσεις που ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες στα μέλη της.

Αντίστοιχα, η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει τρίωρες στάσεις εργασίας έως και τις 29 Μαΐου 2026, για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι κινητοποιήσεις γίνονται «στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ)».

Με βάση τις αποφάσεις των δύο ομοσπονδιών, οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους έως το τέλος Μαΐου, είτε για την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών είτε για ζητήματα που συνδέονται με την εφαρμογή του νόμου 4823/21.

