Βίντεο: Τα παιχνίδια φώκιας στην παραλία της Κινέτας – Κολυμπούσε στα ρηχά δίπλα στους λουόμενους

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Ένα μοναδικό θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι λουόμενοι στην παραλία της Κινέτας, πριν από μερικά 24ωρα, αφού μία φώκια έκανε την εμφάνισή της στα ρηχά.

Η συμπαθέστατη φώκια έκανε το μπάνιο της σε απόσταση… αναπνοής από μικρούς και μεγάλους που έκαναν το μπάνιο τους στην παραλία, προσφέροντας ξεχωριστές στιγμές.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες η φώκια παρέμεινε στο σημείο για αρκετή ώρα.

Το θέαμα κατέγραψαν οι λουόμενοι με τα κινητά τους και δημοσίευσαν σχετικά βίντεο στα social media.

Δείτε το βίντεο: