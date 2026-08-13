Βίντεο: Τα παιχνίδια φώκιας στην παραλία της Κινέτας – Κολυμπούσε στα ρηχά δίπλα στους λουόμενους

Ένα μοναδικό θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι λουόμενοι στην παραλία της Κινέτας, πριν από μερικά 24ωρα, αφού μία φώκια έκανε την εμφάνισή της στα ρηχά.
Η συμπαθέστατη φώκια έκανε το μπάνιο της σε απόσταση… αναπνοής από μικρούς και μεγάλους που έκαναν το μπάνιο τους στην παραλία, προσφέροντας ξεχωριστές στιγμές.
Μάλιστα, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες η φώκια παρέμεινε στο σημείο για αρκετή ώρα.
Το θέαμα κατέγραψαν οι λουόμενοι με τα κινητά τους και δημοσίευσαν σχετικά βίντεο στα social media.
Δείτε το βίντεο: