Έκλεισαν Λυκαβηττός και Φινόπουλος – Περιπολίες και drones με θερμικές κάμερες

Κλειστοί για το κοινό είναι ο Λυκαβηττός και ο λόφος Φινόπουλου λόγω της υψηλότερης κατηγορίας κινδύνου πυρκαγιάς στην Αττική, με την απόφαση να ισχύει μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει τις υπηρεσίες του σε αυξημένη ετοιμότητα, ενισχύοντας την επιτήρηση των μεγάλων χώρων πρασίνου με περιπολίες, drones με θερμικές κάμερες και κλιμάκια επιφυλακής. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν εργασίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ υπάρχει 24ωρη γραμμή επικοινωνίας για κινδύνους.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Λυκαβηττός - απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κλειστοί για το κοινό είναι ο Λυκαβηττός και ο λόφος Φινόπουλου, καθώς η Αττική βρίσκεται στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς.
  • Ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει τις υπηρεσίες του σε αυξημένη ετοιμότητα, με στόχο την άμεση αντίδραση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς και την ενίσχυση της επιτήρησης των μεγάλων χώρων πρασίνου της πόλης.
  • Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Κλειστοί για το κοινό είναι σήμερα Πέμπτη (13/8) ο Λυκαβηττός και ο λόφος Φινόπουλου, καθώς η Αττική βρίσκεται στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς.

Συναγερμός σήμερα στη χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Η απόφαση αφορά τόσο τη διέλευση και παραμονή επισκεπτών όσο και την είσοδο οχημάτων και θα ισχύσει μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Περιπολίες και drones με θερμικές κάμερες

Ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει τις υπηρεσίες του σε αυξημένη ετοιμότητα, με στόχο την άμεση αντίδραση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς και την ενίσχυση της επιτήρησης των μεγάλων χώρων πρασίνου της πόλης.

Με βάση το σχέδιο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζομένους των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, ενώ αυξάνονται οι περιπολίες της Δημοτικής Αστυνομίας.

Στην επιτήρηση θα συμμετέχουν και drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες, τα οποία θα ελέγχουν τους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ άλλων τον Λυκαβηττό, τον λόφο του Στρέφη, τον Φιλοπάππου, τα Τουρκοβούνια και την περιοχή των Ιλισίων.

 

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, προκειμένου να ενημερώνει και να συνδράμει την Πυροσβεστική και, όπου χρειαστεί, άλλες υπηρεσίες και δήμους.

Σε διαρκή ετοιμότητα βρίσκονται και οι υδροφόρες του Δήμου. Παράλληλα, ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. Στην περιοχή θα διατεθούν δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες και να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ιδίως δραστηριότητες που δημιουργούν φλόγες ή σπινθήρες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κίνδυνος, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1595.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ