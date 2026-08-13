Έκλεισαν Λυκαβηττός και Φινόπουλος – Περιπολίες και drones με θερμικές κάμερες

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Κλειστοί για το κοινό είναι σήμερα Πέμπτη (13/8) ο Λυκαβηττός και ο λόφος Φινόπουλου, καθώς η Αττική βρίσκεται στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς.

Η απόφαση αφορά τόσο τη διέλευση και παραμονή επισκεπτών όσο και την είσοδο οχημάτων και θα ισχύσει μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Περιπολίες και drones με θερμικές κάμερες

Ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει τις υπηρεσίες του σε αυξημένη ετοιμότητα, με στόχο την άμεση αντίδραση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς και την ενίσχυση της επιτήρησης των μεγάλων χώρων πρασίνου της πόλης.

Με βάση το σχέδιο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζομένους των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, ενώ αυξάνονται οι περιπολίες της Δημοτικής Αστυνομίας.

Στην επιτήρηση θα συμμετέχουν και drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες, τα οποία θα ελέγχουν τους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ άλλων τον Λυκαβηττό, τον λόφο του Στρέφη, τον Φιλοπάππου, τα Τουρκοβούνια και την περιοχή των Ιλισίων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, προκειμένου να ενημερώνει και να συνδράμει την Πυροσβεστική και, όπου χρειαστεί, άλλες υπηρεσίες και δήμους.

Σε διαρκή ετοιμότητα βρίσκονται και οι υδροφόρες του Δήμου. Παράλληλα, ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. Στην περιοχή θα διατεθούν δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες και να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ιδίως δραστηριότητες που δημιουργούν φλόγες ή σπινθήρες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κίνδυνος, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1595.