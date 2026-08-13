Τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, απεγκλωβίστηκαν 2 επιβάτες

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Τροχαίο ατύχημα συνέβη το πρωί της Πέμπτης (13/8) στην Ηρακλείου-Μοιρών, όταν ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε εκτός δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που απεγκλώβισαν δύο άτομα από το εσωτερικό του αυτοκινήτου, σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μία κοπέλα που επέβαινε στο όχημα τραυματίστηκε και για τον λόγο αυτό κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και την μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.