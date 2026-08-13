Ρωσία: Τρία πολεμικά πλοία επλήγησαν στη ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ, σύμφωνα με τη SBU

Τρία ρωσικά πολεμικά πλοία, οι φρεγάτες «Ναύαρχος Έσεν» και «Ναύαρχος Μακάροφ» και το περιπολικό «Βασίλι Μπίκοφ», φέρεται να επλήγησαν σε ουκρανική επίθεση με πυραύλους και drones στη ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU. Η SBU ανέφερε επίσης ότι χτυπήθηκαν ραντάρ και άλλες εγκαταστάσεις, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία του πλήγματος, ενώ ο κυβερνήτης του Κρασνοντάρ ανακοίνωσε νεκρούς και τραυματίες από τις επιθέσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρία ρωσικά πολεμικά πλοία φέρεται να επλήγησαν από ουκρανική επίθεση με πυραύλους και drones στη ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU.
  • Επλήγησαν οι φρεγάτες «Ναύαρχος Έσεν» και «Ναύαρχος Μακάροφ», καθώς και το περιπολικό «Βασίλι Μπίκοφ», με την SBU να τονίζει ότι «Το πλήγμα σε αυτήν τη βάση έχει στρατηγική σημασία».
  • Νωρίτερα, ο κυβερνήτης του Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντράτιεφ, ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν από τις ουκρανικές επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τρία ρωσικά πολεμικά πλοία φέρεται να επλήγησαν από ουκρανική επίθεση με πυραύλους και drones στη ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU.

Συγκεκριμένα, η SBU ανέφερε μέσω Telegram ότι επλήγησαν οι φρεγάτες «Ναύαρχος Έσεν» και «Ναύαρχος Μακάροφ», οι οποίες φέρουν πυραύλους Kalibr, καθώς και το περιπολικό «Βασίλι Μπίκοφ».

Παράλληλα, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία, χτυπήθηκαν ραντάρ και άλλες εγκαταστάσεις στη ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ.

«Το πλήγμα σε αυτήν τη βάση έχει στρατηγική σημασία», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της SBU.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης του Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντράτιεφ, ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν από τις ουκρανικές επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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