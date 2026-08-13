Ρωσία: Τρία πολεμικά πλοία επλήγησαν στη ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ, σύμφωνα με τη SBU

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τρία ρωσικά πολεμικά πλοία φέρεται να επλήγησαν από ουκρανική επίθεση με πυραύλους και drones στη ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU.

Συγκεκριμένα, η SBU ανέφερε μέσω Telegram ότι επλήγησαν οι φρεγάτες «Ναύαρχος Έσεν» και «Ναύαρχος Μακάροφ», οι οποίες φέρουν πυραύλους Kalibr, καθώς και το περιπολικό «Βασίλι Μπίκοφ».

🔥 Footage appears to show a terminal burning at Novorossiysk after the massive overnight attack. Reuters says major grain terminals were damaged and operations disrupted, while CPC oil infrastructure was reportedly untouched. Another reminder of how much Russian export… pic.twitter.com/kDG4x0A27E — Jack Prandelli (@jackprandelli) August 12, 2026

Παράλληλα, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία, χτυπήθηκαν ραντάρ και άλλες εγκαταστάσεις στη ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ.

«Το πλήγμα σε αυτήν τη βάση έχει στρατηγική σημασία», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της SBU.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης του Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντράτιεφ, ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν από τις ουκρανικές επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.