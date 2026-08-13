Χιλή: Έλεγχοι στις τσάντες μαθητών για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας

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Σε ισχύ τέθηκε στη Χιλή ο νέος νόμος για την ενίσχυση της ασφάλειας στα σχολεία, ο οποίος επιτρέπει πλέον τον έλεγχο στις τσάντες των μαθητών.

Η εφαρμογή του νέου μέτρου έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων περιστατικών βίας στα σχολεία. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, οι καταγγελίες για επιθέσεις μαθητών σε βάρος ενηλίκων αυξήθηκαν από 441 το 2023 σε 695 το 2025.

Το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο κρίθηκε αναγκαίο ύστερα από τη φονική επίθεση μαθητή σε σχολείο της πόλης Καλάμα, στην περιοχή της Αντοφαγάστα, τον περασμένο Μάρτιο. Ο 18χρονος σκότωσε μια σχολική επιθεωρήτρια και τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους, εκ των οποίων τρεις μαθητές.

“El que nada hace, nada teme”: Presidente Kast aborda revisión de mochilas en promulgación de ley de Escuelas Protegidas https://t.co/lCMqSnozaZ — CNN Chile (@CNNChile) August 12, 2026

«Γιατί να φοβάται κάποιος να δείξει το σακίδιό του; Όποιος δεν έχει τίποτα να κρύψει, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί», είχε δηλώσει πρόσφατα ο πρόεδρος Καστ.

Ο νόμος υποχρεώνει επίσης τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να απαγορεύουν αμφίεση που εμποδίζει την ταυτοποίηση, όπως για παράδειγμα οι κουκούλες που κρύβουν το πρόσωπο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (π.χ. για λόγους υγείας).

«Το “όποιος δεν έχει τίποτα να κρύψει, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί” δεν μπορεί να είναι η κατευθυντήρια αρχή στα σχολεία μας. Είναι επείγουσα ανάγκη η καταπολέμηση της βίας στα σχολεία, αλλά όχι αντιμετωπίζοντας παιδιά και εφήβους ως υπόπτους», ανέφερε η βουλευτής της Αριστεράς, Ντανιέλα Σεράνο, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Presidente Kast, “el que nada hace, nada teme” no puede ser el criterio que guíe nuestras escuelas. Enfrentar la violencia escolar es urgente, pero no tratando a niños, niñas y adolescentes como sospechosos. El propio TC tuvo que poner límites a su proyecto. La seguridad se… https://t.co/HykEKfv4SW — Daniela Serrano Salazar (@SerranoDaniela_) August 12, 2026

Ο νέος νόμος παρέχει «συγκεκριμένα εργαλεία» για την πρόληψη της βίας στα σχολεία και ξαναδίνει «εξουσία» στους εκπαιδευτικούς, σχολίασε μέσω Χ ο πρόεδρος Καστ.

Τη χρονιά που πέρασε, η αστυνομία κατέγραψε 893 καταγγελίες για οπλοκατοχή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Χιλής.