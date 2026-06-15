Λονδίνο: Συνελήφθη ύστερα από 9 χρόνια εκατομμυριούχος τραπεζίτης που έσπρωξε γυναίκα μπροστά σε λεωφορείο – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ένας 44χρονος συνελήφθη στο Λονδίνο ως ύποπτος για την υπόθεση του λεγόμενου «Putney Pusher», του άνδρα που είχε καταγραφεί σε βίντεο να σπρώχνει γυναίκα στον δρόμο μπροστά σε διερχόμενο λεωφορείο το 2017.

Το σοκαριστικό περιστατικό στη γέφυρα Putney

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2017 στη γέφυρα Putney, στο δυτικό Λονδίνο. Η 33χρονη τότε γυναίκα περπατούσε προς το νότιο Λονδίνο όταν ένας δρομέας που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση φέρεται να την έσπρωξε στο οδόστρωμα, μπροστά σε διερχόμενο λεωφορείο της γραμμής 430.

Η γυναίκα υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα, καθώς ο οδηγός του λεωφορείου αντέδρασε αστραπιαία και έκανε ελιγμό την τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας να τη χτυπήσει για λίγα μόλις εκατοστά. Η αντίδρασή του είχε τότε χαρακτηριστεί ηρωική.

Περίπου 15 λεπτά αργότερα, ο άνδρας επέστρεψε από το ίδιο σημείο. Η γυναίκα τον αντιμετώπισε, ωστόσο εκείνος την αγνόησε και συνέχισε το τρέξιμό του.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας έγινε viral

Η Μητροπολιτική Αστυνομία είχε δώσει στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερες ασφαλείας (CCTV), το οποίο προβλήθηκε εκατομμύρια φορές στο διαδίκτυο και προκάλεσε έντονη κατακραυγή.

Παρά τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση, δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Η σύλληψη μετά από εννέα χρόνια

Η Scotland Yard ανακοίνωσε ότι ένας 44χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης.

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε:

«Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου συνελήφθη ένας 44χρονος ως ύποπτος για απόπειρα πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης.»

«Τέθηκε υπό κράτηση, όπου παραμένει.»

«Η σύλληψη σχετίζεται με περιστατικό της 5ης Μαΐου 2017, όταν μια γυναίκα ωθήθηκε προς την πορεία λεωφορείου στη γέφυρα Putney στο Putney. Οι έρευνες συνεχίζονται.»

Η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο

Η αστυνομική έρευνα έκλεισε τον Ιούνιο του 2018, αφού οι αρχές παραδέχθηκαν ότι είχαν εξαντλήσει όλα τα ερευνητικά τους μέσα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και άφησαν ελεύθερους τρεις άνδρες, χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες σε κανέναν.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η νέα σύλληψη έγινε έπειτα από την εμφάνιση νέων στοιχείων στην υπόθεση.

Αναφορές για «εκατομμυριούχο τραπεζίτη»

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο ύποπτος είναι πρώην αξιωματικός του βρετανικού στρατού και εκατομμυριούχος τραπεζίτης, ο οποίος συνελήφθη στην κατοικία του αξίας περίπου 1,4 εκατ. λιρών στο δυτικό Λονδίνο.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει την ταυτότητά του ούτε έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τα συγκεκριμένα στοιχεία.